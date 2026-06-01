El balance de la DGT de los primeros cinco meses del año muestra un descenso de la mortalidad generalizado, aunque mayo enciende las alarmas con un repunte en el colectivo de motoristas.

MADRID – Las carreteras españolas han cerrado los primeros cinco meses del año con un balance de 360 personas fallecidas en accidentes de tráfico, lo que supone un notable descenso de 69 víctimas mortales menos en comparación con el mismo periodo de 2025. Así lo reflejan los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Balance de mayo: Menos víctimas generales a pesar de haber más tráfico

Durante el mes de mayo se contabilizaron 86 siniestros mortales en los que perdieron la vida 91 personas (7 menos que en mayo del año pasado). Este descenso global se produce, además, en un escenario de mayor actividad en carretera, ya que la movilidad de largo recorrido aumentó un 1,75%, superando los 40 millones de desplazamientos.

Sin embargo, la cara amarga del mes la protagonizan los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes). Este colectivo registró 43 fallecidos (10 más que en mayo de 2025).

Alerta en el colectivo de motoristas: Con 34 víctimas mortales (8 más que el año pasado), los motoristas vuelven a situarse como el grupo de mayor riesgo en las carreteras.

Evolución de la siniestralidad por tipo de usuario (Mayo):

Motoristas: 34 fallecidos (+8)

34 fallecidos (+8) Peatones: 7 fallecidos (+3)

7 fallecidos (+3) Turismos: 37 fallecidos ( -11 )

37 fallecidos ( ) Camiones: 2 fallecidos ( -7 )

2 fallecidos ( ) Ciclistas: 2 fallecidos (-1)

2 fallecidos (-1) Patinetes y autobuses: 0 fallecidos.

Por otro lado, las autoridades vuelven a poner el foco en la prevención: 10 de los fallecidos en mayo no utilizaban el sistema de seguridad reglamentario en el momento del accidente (siete conductores de coche, uno de furgoneta y uno de camión iban sin cinturón, y un motorista circulaba sin casco).

Cataluña duplica sus cifras y Andalucía lidera la siniestralidad

El comportamiento de la siniestralidad vial ha sido muy desigual según el territorio y las franjas de edad durante el último mes:

Por Comunidades Autónomas

Andalucía se mantiene a la cabeza como la región con mayor número de víctimas en mayo, registrando 21 fallecidos .

se mantiene a la cabeza como la región con mayor número de víctimas en mayo, registrando . Cataluña protagoniza el repunte más preocupante del mes con 19 fallecidos , lo que supone 10 más que en mayo de 2025 (más del doble).

protagoniza el repunte más preocupante del mes con , lo que supone que en mayo de 2025 (más del doble). Galicia también empeora sus cifras con 11 muertos (+4), mientras que Castilla y León (7 fallecidos, 3 menos) y Castilla-La Mancha (5 fallecidos, 2 menos) logran reducir la mortalidad.

Por Tramos de Edad

El único grupo de edad en el que aumentó la mortalidad en mayo fue el de los jóvenes de entre 15 y 24 años (5 fallecidos más que el año anterior). En los mayores de 65 años las cifras se mantuvieron estables, mientras que en el resto de franjas de edad se registraron descensos notables.