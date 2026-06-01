OVIEDO .– Un buceador ha localizado a primera hora de la mañana de este lunes el cadáver del joven de 19 años que permanecía desaparecido desde el pasado lunes, tras ser arrastrado por la corriente mientras se bañaba en la playa de Salinas (Castrillón).

Según ha informado la Guardia Civil, el hallazgo se ha producido a las 08:40 horas a la altura del espigón de la playa de San Juan de Nieva, una zona muy próxima al lugar de la desaparición. Tras ser recuperado por los servicios de emergencia, el cuerpo ha sido trasladado al puerto de El Musel, en Gijón, para proceder a las correspondientes labores de identificación.

Siete días de intensa búsqueda

La desaparición del joven tuvo lugar el pasado lunes, 25 de mayo, a última hora de la tarde. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió la alerta a las 19:46 horas, tras recibir varias llamadas que advertían de que un grupo de cuatro personas presentaba serias dificultades para salir del agua debido a las fuertes corrientes.

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Rescate civil: Tres de los bañistas atrapados pudieron ser auxiliados y puestos a salvo gracias a la rápida intervención de varios surfistas que se encontraban en la zona. Sin embargo, el joven de 19 años fue arrastrado por el mar y se le perdió de vista.

A partir de ese momento, se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda coordinado por los servicios de emergencia, que ha trabajado de manera ininterrumpida durante una semana empleando medios terrestres, marítimos y aéreos hasta el trágico desenlace de esta mañana.