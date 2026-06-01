Las pruebas de acceso a la universidad arrancan esta semana en toda España. Las carreras sanitarias y tecnológicas mantienen los listones más altos, mientras que algunas ingenierías registran caídas drásticas de hasta siete puntos.

MADRID – Miles de estudiantes en toda España se enfrentan desde hoy, 1 de junio, y hasta el próximo día 11, a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Tras semanas de intensa preparación, el esfuerzo de los alumnos se medirá con unas notas de corte que, un año más, reflejan la altísima competencia por conseguir plaza en los grados más demandados, con Medicina y el doble grado de Física y Matemáticas a la cabeza de la exigencia.

Las calificaciones comenzarán a publicarse a partir del 11 de junio, momento en que los jóvenes sabrán si su nota (calculada con el 60% de la media de Bachillerato y el 40% de la fase general de la PAU, más las ponderaciones específicas hasta un máximo de 14 puntos) les abre las puertas de la carrera elegida.

El ‘top’ de la exigencia: Medicina y la alianza Física-Matemáticas

En el análisis de la oferta para el curso 2026-2027, las notas superiores a los 13 puntos siguen siendo una excepción que apenas representa el 0,80% del total nacional (solo 16 titulaciones).

Grados simples: Medicina en la Universidad de Sevilla vuelve a liderar el ranking del país con un 13,34 (once décimas menos que el año anterior). Le siguen Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid (13,30) y Medicina en la Universidad de Granada (13,25). La dificultad de acceso a Medicina es tal que la nota más baja de España para este grado se registra en la Universidad del País Vasco, exigiendo un notable 12,23 .

vuelve a liderar el ranking del país con un (once décimas menos que el año anterior). Le siguen Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid (13,30) y Medicina en la Universidad de Granada (13,25). La dificultad de acceso a Medicina es tal que la nota más baja de España para este grado se registra en la Universidad del País Vasco, exigiendo un notable . Dobles grados: El verdadero techo formativo lo marca el doble grado de Física y Matemáticas. Quienes aspiren a cursarlo necesitarán un 13,70 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o un 13,59 en la Universidad de Sevilla.

Grandes variaciones: del desplome de Aeroespacial al subidón de Estadística

El mercado de plazas universitarias deja este año cambios muy llamativos debido a la ampliación de la oferta de plazas o la fluctuación de la demanda.

Por el lado de los descensos más drásticos, destacan dos ingenierías de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Madrid: el Grado en Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales y el de Transporte y Aeropuertos han pasado de rozar el 12 el curso pasado a exigir un 5 este año. Asimismo, Traducción e Interpretación en Granada cayó 6,78 puntos (quedándose en un 5) y Ciencias del Mar en Alicante bajó hasta el 5 (5,68 puntos menos).

En el extremo opuesto, las notas se han disparado en titulaciones como el Grado en Estadística en la Universidad de Granada, que ha pasado de un 5 a un 10,27, o Educación Primaria en la Universidad de Valladolid, que sube del 5 hasta un exigente 9,54.

¿Cómo se fija la nota de corte? Es un error común pensar que la universidad elige la nota. En realidad, la marca el último estudiante admitido en cada carrera tras ordenar las solicitudes de mayor a menor nota hasta cubrir el cupo de plazas disponibles.

A nivel general, de los 1.993 grados analizados en el sistema público, la opción mayoritaria sigue siendo la accesibilidad: el 38,1% de las carreras (761 titulaciones) pide la nota mínima de entre un 5 y un 6 para poder entrar. El abanico total en España supera las 2.500 opciones entre grados y dobles grados.