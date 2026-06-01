VALÈNCIA. – Cerca de un centenar de docentes se ha concentrado la tarde de este lunes frente al Palau de la Música de València para exigir la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y de la consellera de Educación, Carmen Ortí. La protesta ha coincidido con la asistencia del jefe del Consell a la gala de entrega de los Premios de Excelencia Académica GVA.

La movilización, enmarcada en el contexto de una huelga indefinida, ha estado marcada por la tensión y por las muestras de rechazo que se han trasladado tanto al exterior como al interior del recinto.

Tensión en los accesos y abucheos a la policía

Los manifestantes, equipados con petos amarillos, pitos y acompañados por una pequeña banda de música, han recibido con silbidos y gritos de «vergonya» (vergüenza) al despliegue de la Policía Nacional. Durante la concentración se ha coreado el lema «No es pega» (No se pega), en clara alusión a la agresión policial denunciada el pasado domingo por una mujer durante una protesta frente a la Conselleria de Educación.

El momento de mayor tensión en la calle se ha vivido cuando el president ha accedido al Palau directamente a través del garaje. Este movimiento ha provocado que varios docentes intentaran seguir a los coches oficiales, obligando a los agentes a establecer un cordón policial de emergencia en la rampa de entrada para frenar el acceso al aparcamiento.

La protesta se cuela en la Sala Iturbi

El malestar del sector educativo no se ha quedado en las puertas del edificio, sino que ha tenido un fuerte eco dentro del propio acto de entrega de premios:

Llamado al diálogo: En plena ceremonia, un asistente se ha levantado en la Sala Iturbi y ha exclamado: «Señor presidente, por favor, siéntese a dialogar con los profesores», una intervención que ha arrancado los aplausos de gran parte del público.

En plena ceremonia, un asistente se ha levantado en la Sala Iturbi y ha exclamado: «Señor presidente, por favor, siéntese a dialogar con los profesores», una intervención que ha arrancado los aplausos de gran parte del público. Reivindicación en la danza: Al término de su actuación, un grupo de bailarines del Conservatorio Superior de Danza de Valencia (CSDV) se ha colocado chalecos amarillos para formar el mensaje ‘CSDV dignitat’, mostrándolo de espaldas al auditorio.

Al término de su actuación, un grupo de bailarines del Conservatorio Superior de Danza de Valencia (CSDV) se ha colocado chalecos amarillos para formar el mensaje ‘CSDV dignitat’, mostrándolo de espaldas al auditorio. Apoyo en el escenario: Una de las estudiantes galardonadas ha subido a recoger su premio vistiendo la camiseta verde, símbolo de la defensa de la escuela pública, lo que ha desatado una nueva ovación con aplausos y silbidos de apoyo.

«Docents cremats en lluita» (Docentes quemados en lucha) ha sido uno de los lemas más visibles en las pancartas de los profesores que permanecieron en el exterior durante todo el evento.

Movilización en la plaza del Ayuntamiento

La jornada de protesta no ha concluido en el Palau de la Música. Al caer la tarde, el colectivo de docentes ha trasladado sus reivindicaciones hasta la plaza del Ayuntamiento de València, coincidiendo con la celebración del espectáculo pirotécnico programado con motivo de los Premios Rei Jaume I, manteniendo el pulso de sus reclamaciones ante las autoridades autonómicas.