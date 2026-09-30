Miércoles, 30 de septiembre de 2026. Ceuta: máxima 25°C, mínima 20°C, poco nuboso y probabilidad de lluvia 0%, según AEMET (XML municipales públicos).
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La previsión de AEMET mantiene contrastes regionales: lluvias persistentes en el norte, nubosidad variable en el centro y sur, y estabilidad relativa en el entorno de Ceuta.
Norte peninsular
Bilbao: máxima 25°C / mínima 17°C, cielo cubierto con lluvia, viento NO 10 km/h, probabilidad de lluvia 100%.
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Coruña, A: máxima 22°C / mínima 14°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento SO 20 km/h, probabilidad de lluvia 100%.
Centro peninsular
Madrid: máxima 25°C / mínima 18°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento S 10 km/h, probabilidad de lluvia 70%.
Zaragoza: máxima 30°C / mínima 19°C, intervalos nubosos, viento SE 10 km/h, probabilidad de lluvia 35%. La precipitación es posible, pero menos persistente que en el norte.
Sur peninsular
Ceuta mantiene condiciones tranquilas en la ciudad: máxima 25°C / mínima 20°C, poco nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.
Sevilla: máxima 33°C / mínima 19°C, intervalos nubosos, viento C 0 km/h, probabilidad de lluvia 10%.
Mediterráneo
Barcelona: máxima 29°C / mínima 21°C, intervalos nubosos, viento S 5 km/h, probabilidad de lluvia 30%.
València: máxima 27°C / mínima 19°C, intervalos nubosos, viento SE 10 km/h, probabilidad de lluvia 35%.
Islas Baleares
Palma: máxima 32°C / mínima 19°C, intervalos nubosos, viento SE 5 km/h, probabilidad de lluvia 10%.
Islas Canarias
Las Palmas de Gran Canaria: máxima 28°C / mínima 23°C, intervalos nubosos, viento N 20 km/h, probabilidad de lluvia 10%.
Según la información de AEMET para las capitales incluidas, predominará la nubosidad variable en las zonas insulares acompañado de temperaturas relativamente altas para la época.
Recomendaciones
- En el norte peninsular, con Bilbao y A Coruña, A con probabilidad de lluvia 100%, lleve paraguas y revise trayectos.
- En Ceuta, con probabilidad de lluvia 0% y cielo poco nuboso, la jornada es apta para actividades al aire libre, aunque conviene vigilar la evolución de la nubosidad.
- En el centro, con Madrid (70%) y Zaragoza (35%), utilice calzado adecuado ante posibles chubascos intermitentes.
Fuente: AEMET (previsión por capitales, datos extraídos de los XML municipales públicos).