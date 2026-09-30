Miércoles, 30 de septiembre de 2026. Ceuta: máxima 25°C, mínima 20°C, poco nuboso y probabilidad de lluvia 0%, según AEMET (XML municipales públicos).

Lee tambien: España lanza servicio militar voluntario para jóvenes nacidos en 2007 y 2008

La previsión de AEMET mantiene contrastes regionales: lluvias persistentes en el norte, nubosidad variable en el centro y sur, y estabilidad relativa en el entorno de Ceuta.

Norte peninsular

Bilbao: máxima 25°C / mínima 17°C, cielo cubierto con lluvia, viento NO 10 km/h, probabilidad de lluvia 100%.

Lee tambien: El Senado rechaza el Tratado de Amistad entre España y Francia durante la visita de Macron

Coruña, A: máxima 22°C / mínima 14°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento SO 20 km/h, probabilidad de lluvia 100%.

Centro peninsular

Madrid: máxima 25°C / mínima 18°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento S 10 km/h, probabilidad de lluvia 70%.

Zaragoza: máxima 30°C / mínima 19°C, intervalos nubosos, viento SE 10 km/h, probabilidad de lluvia 35%. La precipitación es posible, pero menos persistente que en el norte.

Sur peninsular

Ceuta mantiene condiciones tranquilas en la ciudad: máxima 25°C / mínima 20°C, poco nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Sevilla: máxima 33°C / mínima 19°C, intervalos nubosos, viento C 0 km/h, probabilidad de lluvia 10%.

Mediterráneo

Barcelona: máxima 29°C / mínima 21°C, intervalos nubosos, viento S 5 km/h, probabilidad de lluvia 30%.

València: máxima 27°C / mínima 19°C, intervalos nubosos, viento SE 10 km/h, probabilidad de lluvia 35%.

Islas Baleares

Palma: máxima 32°C / mínima 19°C, intervalos nubosos, viento SE 5 km/h, probabilidad de lluvia 10%.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: máxima 28°C / mínima 23°C, intervalos nubosos, viento N 20 km/h, probabilidad de lluvia 10%.

Según la información de AEMET para las capitales incluidas, predominará la nubosidad variable en las zonas insulares acompañado de temperaturas relativamente altas para la época.

Recomendaciones

En el norte peninsular, con Bilbao y A Coruña, A con probabilidad de lluvia 100% , lleve paraguas y revise trayectos.

y con , lleve paraguas y revise trayectos. En Ceuta , con probabilidad de lluvia 0% y cielo poco nuboso , la jornada es apta para actividades al aire libre, aunque conviene vigilar la evolución de la nubosidad.

, con y cielo , la jornada es apta para actividades al aire libre, aunque conviene vigilar la evolución de la nubosidad. En el centro, con Madrid (70%) y Zaragoza (35%), utilice calzado adecuado ante posibles chubascos intermitentes.

Fuente: AEMET (previsión por capitales, datos extraídos de los XML municipales públicos).

Te puede interesar