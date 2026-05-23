España encara este sábado 23 de mayo de 2026 con un patrón meteorológico marcado por el calor en el interior peninsular y cielos que van de lo poco nuboso a los intervalos nubosos, especialmente en el norte y en puntos del noroeste. Según la información disponible de AEMET para capitales, la probabilidad de precipitación es baja en la mayor parte del país, con la principal excepción en Coruña, A, donde se registran intervalos nubosos con lluvia escasa (probabilidad del 75%).

Las temperaturas oscilan de forma notable entre el día y la noche. En el interior, las máximas pueden superar los 30°C, mientras que en zonas costeras o más atlánticas las cifras se mantienen más templadas. Vientos moderados y, en general, estables, completan el panorama de la jornada.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el ambiente se mueve entre cielos poco nubosos y alguna inestabilidad puntual. Bilbao marca 29°C de máxima y 17°C de mínima, con poco nuboso y viento N 5 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que el día se presenta relativamente estable.

Sin embargo, en la costa atlántica la situación cambia: Coruña, A (otras) alcanza 26°C y baja hasta 17°C. Allí se anuncian intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento NO 10 km/h y una probabilidad de precipitación de 75%. Es el dato que más destaca en la jornada para la fachada norte.

Centro peninsular

El centro peninsular es la zona donde el calor se hace más evidente. En Madrid, la previsión es de máxima 33°C y mínima 19°C. Se esperan poco nuboso, viento del SE 10 km/h y una probabilidad de lluvia 0%, de modo que el cielo tenderá a despejar durante la jornada.

En el caso de Zaragoza, el termómetro sube aún más: 36°C como máxima y 19°C como mínima. La previsión indica nubes altas, viento C 0 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La combinación de temperaturas altas y escasa nubosidad de tipo alto favorecerá un día seco.

Sur peninsular

En el sur peninsular, la jornada se caracteriza por cielos mayormente estables y temperaturas que pueden ser especialmente altas. Ceuta registra máxima 24°C y mínima 18°C con nuboso y viento SE 10 km/h; la probabilidad de lluvia es 0%, por lo que la nubosidad no se traduce en precipitación.

Más al interior, Sevilla concentra la máxima del escenario que aportan los datos: 38°C y una mínima de 19°C. El cielo se describe como despejado, con viento SO 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Será, previsiblemente, la jornada más calurosa para quien permanezca en el área.

Mediterráneo

En el mediterráneo, las temperaturas se sitúan en rangos moderados y predominan condiciones estables. Barcelona presenta 25°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento S 10 km/h. La lluvia queda descartada con una probabilidad de 0%.

En València (otras), la previsión apunta a 28°C de máxima y 17°C de mínima. Predomina el poco nuboso y el viento sopla del E 15 km/h, con probabilidad de lluvia 0%. El resultado es un día apto para actividades al aire libre, con atención a la brisa marina.

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Islas Baleares

Las islas Baleares mantienen un tiempo agradable, con cielos mayormente despejados. En Palma se esperan máxima 29°C y mínima 13°C. El cielo estará poco nuboso, con viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%, lo que reduce las opciones de chubascos durante la jornada.

Con esas temperaturas y un viento del sur moderado, la jornada se perfila como una de las más estables del día en el entorno insular.

Islas Canarias

En islas Canarias, el tiempo tiende a ser cambiante según el tipo de nubosidad. Las Palmas de Gran Canaria (otras) anotan máxima 23°C y mínima 19°C. La previsión indica cubierto, con viento N 30 km/h y una probabilidad de lluvia 0%, por lo que el protagonismo lo tendría el viento y el aspecto más cerrado del cielo.

Con mínimas relativamente altas para la época (19°C) y máximas moderadas (23°C), el contraste térmico será menos acusado que en el interior peninsular.

Recomendaciones

Interior peninsular (Madrid, Zaragoza y Sevilla): planificar actividades evitando las horas de mayor calor; aunque no se esperan lluvias, las temperaturas pueden ser exigentes.

planificar actividades evitando las horas de mayor calor; aunque no se esperan lluvias, las temperaturas pueden ser exigentes. Norte atlántico: en Coruña, A hay lluvia escasa con probabilidad alta (75%) ; conviene llevar un paraguas o prenda ligera impermeable.

en hay ; conviene llevar un paraguas o prenda ligera impermeable. Costas y zonas con brisa: en Barcelona, València y Palma el viento es un factor a tener en cuenta para la comodidad durante la tarde.

En conjunto, el sábado 23 de mayo de 2026 dibuja un mapa mayoritariamente seco, con cielos variables en el norte y temperaturas elevadas en el centro y sur peninsular. La lectura de AEMET para capitales apunta a una jornada sin lluvias generalizadas, con el foco de posible precipitación en Coruña, A.