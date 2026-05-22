Viernes, 22 de mayo de 2026. España afronta una jornada marcada por cielos mayoritariamente estables, con nubes altas o intervalos en algunas áreas y probabilidades de lluvia muy bajas en la mayoría de capitales, según los datos municipales públicos de AEMET. Las temperaturas máximas se mueven entre los 22°C del entorno de A Coruña y los 37°C de Sevilla, mientras que las mínimas se sitúan sobre todo en el rango de 13°C a 20°C.

El viento, en general, sopla con intensidad moderada y predominan las componentes de este, sur y norte según la zona. A continuación, repasamos cómo se presenta el día por regiones, tomando como referencia las capitales indicadas.

Norte peninsular

En el norte, el ambiente se mantiene relativamente templado. Bilbao (AEMET) registrará 35°C de máxima y 17°C de mínima, con poco nuboso y viento S 10 km/h, con probabilidad de lluvia 0%. En A Coruña, la jornada será más variable: 22°C de máxima y 14°C de mínima, intervalos nubosos y viento NO 15 km/h, con probabilidad de lluvia 40%.

Así, mientras Bilbao apunta a un día seco y con escasa nubosidad, A Coruña concentra la única señal de lluvia relevante entre las capitales de esta franja, con un cielo que alternará claros y nubes.

Centro peninsular

La estabilidad domina en el centro. Madrid (centro peninsular) tendrá 33°C como máxima y 18°C como mínima, con nubes altas y viento SE 15 km/h; la probabilidad de lluvia es 0%. En paralelo, Zaragoza se mantiene igualmente estable: 36°C de máxima y 19°C de mínima, con nubes altas y viento SE 10 km/h, también con lluvia 0%.

En conjunto, se espera un día de calor estacional en el interior, con nubes de tipo alto que no parecen anticipar cambios significativos en el balance del día.

Sur peninsular

El sur peninsular ofrece las temperaturas más altas. En Sevilla se prevén 37°C de máxima y 20°C de mínima, con nubes altas y viento E 15 km/h, y probabilidad de lluvia 0%. Más al norte en el eje del Estrecho, Ceuta apunta a un día templado: 24°C de máxima y 18°C de mínima, con nuboso y viento E 10 km/h, con lluvia 0%.

En esta zona, la combinación de calor y brisa de componente este marcará la sensación térmica, sin que se esperen precipitaciones.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo predominan los cielos con poca nubosidad. Barcelona tendrá 27°C de máxima y 19°C de mínima, con poco nuboso y viento S 10 km/h, con probabilidad de lluvia 0%. València, por su parte, registrará 28°C de máxima y 17°C de mínima; el cielo se mantendrá despejado y el viento E 15 km/h, también con lluvia 0%.

El patrón meteorológico sugiere una jornada apta para actividades al aire libre, con temperaturas suaves a cálidas y ausencia de lluvia según AEMET.

Islas Baleares

En las islas, el tiempo se muestra estable y con temperaturas moderadas. Para Palma (islas Baleares) se esperan 28°C de máxima y 13°C de mínima, con despejado y viento SO 15 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia es 0%.

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Con cielos despejados y brisa del suroeste, la jornada se plantea tranquila desde el punto de vista de la precipitación.

Islas Canarias

En Canarias, la nubosidad es más marcada en las capitales indicadas, especialmente en el caso de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria registrarán 23°C de máxima y 19°C de mínima, con muy nuboso y viento N 30 km/h, con probabilidad de lluvia 0%. En Ceuta no se indica precipitación, y en el conjunto canario lo relevante es la combinación de nubosidad y viento, sin señales de lluvia en los datos aportados.

La jornada, por tanto, se presenta con más “capa” de nubes y rachas, pero sin expectivas de chubascos según AEMET.

Recomendaciones

Interior y sur : con máximas de hasta 37°C en Sevilla y 36°C en Zaragoza, conviene cuidar la hidratación y evitar las horas de mayor radiación.

: con máximas de hasta 37°C en Sevilla y 36°C en Zaragoza, conviene cuidar la hidratación y evitar las horas de mayor radiación. Norte : en A Coruña aumentan los intervalos nubosos y sube la probabilidad de lluvia (40%); si vas a salir, lleva el paraguas a mano.

: en A Coruña aumentan los intervalos nubosos y sube la probabilidad de lluvia (40%); si vas a salir, lleva el paraguas a mano. Costas: el cielo despejado o poco nuboso en Barcelona y València puede favorecer el paseo, pero con brisas (viento S/E) que refrescan por momentos.

Cerramos la previsión con un panorama general de tiempo estable y poca lluvia en gran parte del país, de acuerdo con los datos municipales públicos de AEMET para este viernes 22 de mayo de 2026. La excepción más destacada se encuentra en A Coruña, donde los intervalos nubosos vienen acompañados por una probabilidad de precipitación del 40%.