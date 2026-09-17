La nueva normativa introduce obligaciones para adelantar a ciclistas, limita algunas maniobras y modifica las condiciones de circulación para motos y bicicletas

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Los conductores deberán prestar especial atención a los nuevos cambios del Reglamento General de Circulación que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre. La reforma incorpora nuevas obligaciones relacionadas con los adelantamientos y con la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.

Uno de los cambios más destacados afecta a los adelantamientos a ciclistas en carreteras interurbanas, donde los conductores tendrán que adaptar su comportamiento para garantizar una mayor seguridad durante la maniobra.

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Adelantar a ciclistas exigirá reducir la velocidad

A partir de octubre, cuando un vehículo adelante a un ciclista en una vía interurbana deberá reducir su velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite máximo permitido en esa carretera.

Además, seguirá siendo obligatorio mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros durante el adelantamiento.

El incumplimiento de estas condiciones será considerado una infracción grave y podrá suponer una sanción económica.

Multa de 200 euros y pérdida de seis puntos

La reforma también establece nuevas obligaciones dentro de las ciudades.

Cuando un ciclista circule delante de un vehículo y ambos compartan el mismo carril, el conductor deberá mantener una separación mínima de cinco metros.

No respetar esta distancia podrá acarrear una multa de 200 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.

Nuevos derechos para los ciclistas en ciudad

La normativa también introduce cambios destinados a facilitar la movilidad de las bicicletas.

En determinadas situaciones de tráfico urbano, los ciclistas podrán adelantar o rebasar vehículos detenidos por la derecha o por la izquierda cuando la circulación se encuentre retenida.

El objetivo es adaptar la normativa a las nuevas formas de movilidad y mejorar la convivencia entre los distintos usuarios de la vía.

Las motos podrán usar el arcén en atascos

Otra de las modificaciones afecta a los conductores de motocicletas.

Cuando existan situaciones de congestión del tráfico, los motoristas podrán utilizar el arcén para avanzar entre vehículos detenidos, siempre dentro de las condiciones establecidas por la normativa.

La medida busca reducir las retenciones y facilitar la circulación de las motos en momentos de alta densidad de tráfico.

Nuevas restricciones para adelantar

La reforma también introduce limitaciones adicionales en determinadas situaciones.

Desde el 1 de octubre estará prohibido adelantar en autopistas y autovías cuando haya nieve en la calzada, con el objetivo de reducir riesgos en condiciones meteorológicas adversas.

Además, cuando un conductor tenga que superar a un vehículo detenido por una avería, accidente, asistencia o trabajos de mantenimiento, deberá extremar las precauciones, reducir la velocidad y respetar la distancia lateral de seguridad.

Con estos cambios, la DGT pretende reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos durante una de las maniobras que concentra mayor peligro en carretera: el adelantamiento.