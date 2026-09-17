El balance de criminalidad de Interior registra un ligero aumento global del 0,5%, aunque algunos delitos concretos presentan incrementos superiores

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Los delitos graves han experimentado un aumento durante el primer semestre de 2026 en España, según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. Aunque la criminalidad total apenas ha crecido un 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior, algunos tipos delictivos han registrado incrementos más destacados.

Entre los delitos que más han aumentado se encuentran las agresiones sexuales con penetración, el tráfico de drogas, el robo de vehículos y los secuestros, según los datos oficiales recopilados por los cuerpos policiales.

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Aumentan los delitos contra la libertad sexual

El informe refleja que los delitos contra la libertad sexual han crecido un 4% durante los primeros seis meses del año.

En concreto, se han contabilizado 10.971 delitos contra la libertad sexual, frente a los 10.545 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone 426 casos más.

Dentro de esta categoría, las violaciones con penetración han aumentado un 3,5%, con 2.747 hechos registrados frente a los 2.654 del año anterior.

Desde Interior atribuyen parte de esta evolución a una mayor concienciación social y a una mayor disposición de las víctimas a denunciar este tipo de agresiones.

El tráfico de drogas crece más de un 8%

Otro de los incrementos destacados corresponde a los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que han aumentado un 8,3%.

Durante el primer semestre del año se registraron 12.009 delitos de este tipo, frente a los contabilizados en el mismo periodo anterior.

Interior señala que parte del incremento puede estar relacionado con una mayor actividad policial contra las redes dedicadas al narcotráfico.

Más robos de vehículos y aumento de los secuestros

El robo de vehículos también experimentó un crecimiento del 3,6%, pasando de 15.492 casos en 2025 a 16.052 durante los primeros seis meses de 2026.

Más llamativo en términos porcentuales es el aumento de los secuestros, que crecieron un 17,6%. Sin embargo, al tratarse de un delito poco frecuente, el incremento se traduce en cifras absolutas reducidas: 60 casos frente a los 51 del año anterior.

Por otro lado, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentaron un 10,1%, hasta alcanzar los 15.893 registros.

Los homicidios se mantienen estables

Los datos del Ministerio del Interior muestran que los homicidios dolosos y asesinatos apenas han variado respecto al año anterior.

Durante el primer semestre se contabilizaron 183 homicidios consumados y 694 en grado de tentativa, un caso menos en ambos apartados respecto al mismo periodo de 2025.

Descienden los robos en viviendas y establecimientos

No todos los indicadores muestran una evolución al alza. Algunos delitos patrimoniales han registrado descensos.

Los robos con fuerza en domicilios y establecimientos bajaron un 5,9%, pasando de 50.758 a 47.738 casos.

También descendieron los hurtos, con una caída del 3,8%, hasta los 298.475 delitos registrados.

Los robos con violencia e intimidación se redujeron ligeramente, un 0,8%, con un total de 29.392 casos.

España registra 1,2 millones de infracciones penales

En conjunto, el balance recoge 1.217.476 infracciones penales entre enero y junio de 2026, con un incremento global del 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de criminalidad convencional se situó en 40,5 delitos por cada mil habitantes, una cifra que Interior considera dentro de los niveles más bajos de la serie histórica.

El informe incluye los datos aportados por la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y cuerpos de Policía Local.