Un giro inesperado en las condiciones meteorológicas ha devuelto a gran parte de España a un escenario más propio del mes de febrero que de mediados de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en ocho comunidades autónomas debido a un frente frío que está dejando nieve en zonas de montaña, lluvias persistentes y fuertes rachas de viento.

Nieve en cotas inusuales para mayo

El fenómeno más destacado de esta jornada es la aparición de la nieve. En Castilla y León, las provincias de León y Palencia permanecen bajo aviso por acumulaciones de hasta 5 centímetros en la Cordillera Cantábrica (por encima de los 1.300 metros). Una situación similar se vive en el Valle de Arán (Lleida), donde se espera que el aviso por nevadas se mantenga activo incluso hasta el día de mañana.

Lluvias intensas en el norte y Cataluña

La inestabilidad se manifiesta en forma de agua en toda la franja cantábrica. Asturias, Cantabria, Navarra y las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya están en alerta por precipitaciones que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Cataluña, además de la nieve en el Pirineo, se han activado avisos por lluvias intensas en el litoral de Girona y el Ampurdán, donde podrían caer 20 litros en tan solo una hora, acompañados de fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros.

Viento fuerte en el sur y el Levante

El tercio sur peninsular y la zona de Levante también sufren las consecuencias de este temporal, principalmente por el viento:

Andalucía: Almería y Granada registran rachas de hasta 70 km/h, lo que ha provocado avisos por oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Almería, Granada y Málaga.

Almería y Granada registran rachas de hasta 70 km/h, lo que ha provocado avisos por oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Almería, Granada y Málaga. Región de Murcia: La Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se encuentran en alerta por vientos de la misma intensidad.

Este episodio de tiempo «invernal» en plena primavera ha obligado a extremar las precauciones en carretera, especialmente en los pasos de montaña del norte, y en las actividades náuticas en todo el litoral mediterráneo andaluz.