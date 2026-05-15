La Policía Nacional ha desarticulado una red transnacional de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en España. La organización captaba a sus víctimas en Venezuela, país del que son originarios los dos líderes de la banda, quienes ya han sido arrestados en Ponferrada (León).

La investigación, bautizada como Operación Cherry, comenzó el pasado 10 de abril en Oviedo a raíz de la alerta de una ciudadana sobre el posible cautiverio de una joven venezolana. La víctima fue localizada en un domicilio donde permanecía retenida bajo videovigilancia y era obligada a ejercer la prostitución para costear una supuesta deuda de 10.000 euros. En esta primera intervención se detuvo a una mujer de origen brasileño encargada de controlar a la joven.

Detención de los cabecillas y ramificaciones en Murcia

Dada la dimensión de la trama, la Policía Nacional contó con la colaboración de Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) y de las autoridades de Interior de Venezuela y Chile. Gracias a este despliegue se identificó a los jefes de la red, dos hombres venezolanos considerados muy peligrosos por sus antecedentes y su destreza con armas de fuego. Ambos fueron detenidos el 8 de mayo en Ponferrada e ingresaron inmediatamente en prisión por orden judicial.

De forma paralela, y en colaboración con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, se localizó en dicha comunidad a otras dos mujeres de origen venezolano encargadas del traslado, alojamiento y control de las víctimas en España. Ambas se encuentran también en prisión.

Amenazas y antecedentes internacionales

La intervención internacional resultó clave en dos aspectos: por un lado, la policía venezolana logró proteger a la familia de la víctima en su país de origen tras haber recibido amenazas de muerte por parte de los detenidos; por otro, la policía chilena confirmó que uno de los líderes era buscado por las autoridades de su país mediante una notificación de Interpol por hechos similares cometidos en 2021, relacionados con la explotación de menores venezolanas bajo el mismo modus operandi. El operativo se ha saldado finalmente con un total de cinco personas detenidas.