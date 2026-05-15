La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantiene activo un intenso operativo de búsqueda en el macizo central de los Picos de Europa para localizar a un montañero británico de 61 años, del que no se tienen noticias desde la tarde de ayer.

El propio excursionista se puso en contacto con el servicio de emergencias 1-1-2 poco después de las siete de la tarde del jueves tras haberse desorientado durante una ruta en el entorno de la localidad leonesa de Caín. En su llamada, el hombre alertó de que se encontraba completamente agotado y de que no podía precisar su ubicación exacta, todo ello en medio de unas condiciones meteorológicas muy adversas marcadas por el viento, la lluvia intermitente y la baja nubosidad.

Localizado en una zona de difícil acceso

A través de los datos iniciales, los equipos de emergencia lograron obtener unas coordenadas estimadas que situaban al montañero en la canal de Moeño, cerca de la Torre de Pamaprorroso, una zona abrupta y de muy difícil acceso.

De inmediato se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo (uno de ellos enfermera), además de dar aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León. A pesar de realizar varios vuelos de reconocimiento, la aeronave no logró avistar al desaparecido debido a la falta de visibilidad, lo que obligó a suspender el rastreo aéreo y continuar la búsqueda por tierra al caer la noche.

Una madrugada bajo intensas nevadas

Los rescatadores de Protección Civil, junto a efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Sabero, accedieron a pie a la zona señalada y pasaron toda la madrugada rastreando el terreno. Las labores de movilidad y búsqueda resultaron extremadamente complejas debido a que las condiciones empeoraron notablemente, registrándose fuertes episodios de nieve intensa en la alta montaña.

Se refuerza el dispositivo y se pide ayuda a Asturias

A primera hora de la mañana de este viernes se han reanudado e intensificado los trabajos. Para coordinar de manera más eficaz las labores sobre el terreno, la Agencia de Protección Civil ha enviado un vehículo APOLO que actúa como Puesto de Mando Avanzado.

Por su parte, el helicóptero de rescate permanece en las inmediaciones esperando a que el tiempo mejore para poder despegar de nuevo y ampliar la exploración desde el aire. Además, dada la cercanía del lugar con el límite autonómico, el Centro Coordinador de Emergencias ha solicitado oficialmente la colaboración del Principado de Asturias para ampliar el radio de actuación y sumar fuerzas en una carrera contrarreloj marcada por la compleja orografía y la cambiante climatología de la zona.