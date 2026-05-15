Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sufrió una embestida por parte de una narcolancha durante una persecución a alta mar, en aguas alejadas de la costa de Almería. A pesar de la violencia del impacto, las autoridades han confirmado que ningún funcionario resultó herido en el incidente.

Según informaron fuentes de la Agencia Tributaria, la lancha sospechosa iba cargada con petacas de combustible. Durante el desarrollo del operativo, la tripulación de la narcolancha consiguió escapar de la zona utilizando otra embarcación neumática de apoyo que acudió en su ayuda.

Como consecuencia del choque, la patrullera del SVA sufrió daños materiales, concretamente la rotura de una ventanilla. Por su parte, la lancha utilizada por los contrabandistas fue intervenida por los agentes, aunque finalmente no pudo ser remolcada a puerto debido a los daños sufridos.