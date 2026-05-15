MADRID – La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ofrecido este viernes un mensaje de tranquilidad —dentro de la obligada prudencia— respecto al estado de salud del único ciudadano español que ha dado positivo en hantavirus tras viajar en el crucero MV Hondius. Según ha avanzado la titular del ministerio en declaraciones a TVE, el paciente se encuentra estable y ayer ya estaba «casi asintomático».

El afectado permanece ingresado bajo un estricto protocolo de aislamiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Aunque hace apenas 48 horas presentaba síntomas respiratorios leves, su evolución clínica está siendo muy favorable. García ha destacado como un dato muy positivo que la sintomatología vaya remitiendo, puesto que es precisamente durante la fase sintomática cuando existe un mayor riesgo de transmisión del virus.

Control estricto y una fecha clave: el próximo lunes

El protocolo actual dicta que el paciente no podrá cambiar de situación hasta que los síntomas desaparezcan por completo y se encadenen pruebas PCR con resultado negativo.

Por otro lado, la atención también se centra en los otros 13 españoles que formaban parte de la expedición. Todos ellos se encuentran en el mismo centro hospitalario cumpliendo una estricta cuarentena preventiva. Hasta el momento, las noticias son buenas: siguen sin manifestar ningún tipo de dolencia y sus análisis previos han dado negativo.

El próximo lunes será un día clave para ellos, ya que se someterán a una nueva PCR de control (justo una semana después de la anterior). Si los resultados vuelven a salir negativos, el Ministerio de Sanidad baraja flexibilizar sus condiciones de aislamiento para que puedan abandonar sus habitaciones individuales, utilizar las zonas comunes del hospital e interactuar con sus familiares, manteniendo siempre las medidas de seguridad oportunas.

Una cuarentena prolongada por la naturaleza del virus

La ministra ha querido recordar que el hantavirus cuenta con un periodo de incubación inusualmente largo, que puede extenderse hasta los 42 días. Por este motivo, los controles no cesarán de inmediato. El plan trazado por Sanidad pasa por realizar una PCR semanal a todo el grupo en cuarentena.

«En el día 28 de esta cuarentena podremos plantearnos, si todas las PCR han ido bien, si esa cuarentena puede seguir siendo domiciliaria o tiene que seguir siendo hospitalaria», ha aclarado García, remarcando que cualquier decisión estará sujeta a cómo evolucione la situación epidemiológica a nivel global.

Petición de respeto y apoyo psicológico

Desde el momento de su ingreso, los 14 cruceristas españoles están recibiendo soporte emocional y psicológico continuo para ayudarles a gestionar la lógica carga de estrés y angustia que conlleva una situación de este calibre.

Para finalizar, la ministra ha hecho de portavoz de una petición expresa y unánime que le han trasladado los propios afectados: que la sociedad sea extremadamente respetuosa con sus identidades, que se proteja de forma escrupulosa su privacidad y, sobre todo, que se evite cualquier tipo de estigmatización social hacia ellos.