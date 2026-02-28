La obra, que recrea los eventos previos a la rebelión de Robert Baratheon, se representará en el prestigioso Royal Shakespeare Theatre con guion de Duncan Macmillan.

El universo de Poniente expande sus fronteras más allá de la pantalla y el papel para conquistar las tablas del teatro. La franquicia basada en la obra de George R.R. Martin, que ya cuenta con exitosas adaptaciones como La casa del dragón o la futura El caballero de los siete reinos, ha confirmado finalmente la ventana de estreno de su proyecto más ambicioso en las artes escénicas: «Juego de Tronos: The Mad King».

Tras casi un lustro de desarrollo silencioso, el estreno oficial tendrá lugar este verano de 2026 en el emblemático Royal Shakespeare Theatre de Stratford-upon-Avon, en el Reino Unido. La pieza cuenta con la dirección de Dominic Cooke y una adaptación del texto a cargo de Duncan Macmillan, quienes han trabajado en estrecha colaboración con el autor de la saga para trasladar la complejidad de los Siete Reinos al escenario.

El origen de la tragedia: el torneo de Harrenhal

La trama de la obra se sitúa en un punto cronológico fundamental para los seguidores de la serie original: el torneo de Harrenhal. Este evento, mencionado recurrentemente en los libros y la televisión, es el catalizador que desencadenó la rebelión de Robert Baratheon y el fin de la dinastía Targaryen.

La sinopsis oficial traslada al espectador a un banquete previo a las justas, donde la promesa de la primavera se ve empañada por las sombras de la traición. Bajo el errático mandato de Aerys II, conocido como el Rey Loco, diversas facciones comienzan a tejer complots que pondrán a prueba las líneas de sucesión y las antiguas profecías. El drama promete explorar las tensiones entre las grandes casas de Westeros en un momento de fragilidad política extrema.

Rostros conocidos y venta de entradas

Uno de los mayores atractivos de esta producción es la presencia de figuras icónicas en sus versiones más jóvenes. Sobre el escenario se darán cita personajes clave como Rhaegar Targaryen, Lyanna Stark, un joven Ned Stark, Jaime Lannister y el propio monarca Aerys II. George R.R. Martin ha destacado el potencial del formato teatral, asegurando que permite un encuentro «mágico» entre su imaginación y la del público.

Para los interesados en asistir a este hito cultural, la organización ha confirmado que la preventa de entradas comenzará el 14 de abril de 2026. Se espera que la fecha para la venta general sea anunciada a finales de ese mismo mes, dada la alta expectación que rodea a esta nueva incursión en el canon de Canción de hielo y fuego.