La victoria azulgrana y los resultados en Mallorca, Vallecas y Valencia definen una fecha clave en el tramo decisivo del campeonato español.

La Liga 2025-2026 ha entrado en su fase definitiva con una jornada 26 marcada por la solidez del Fútbol Club Barcelona en la cabeza de la tabla y una encarnizada batalla por evitar el descenso. Tras el tropiezo del Real Madrid frente a Osasuna, el equipo de Hansi Flick ha tomado aire en el liderato, mientras que otros conjuntos han dado pasos significativos en sus respectivas aspiraciones continentales y de permanencia.

El Barcelona se exhibe en un Camp Nou liderado por Lamine Yamal

El plato fuerte de la jornada dejó una demostración de superioridad del Barcelona ante el Villarreal (4-1). El encuentro, que confirmó la hegemonía azulgrana en el campeonato, tuvo como protagonista absoluto a Lamine Yamal. El internacional español firmó el primer hat-trick de su carrera profesional, liderando un ataque que, sumado al tanto final de Lewandowski, neutralizó cualquier atisbo de reacción del «submarino amarillo», que apenas pudo recortar distancias mediante Gueye.

La Real Sociedad mira a Europa mientras el Mallorca se hunde

En Son Moix, la Real Sociedad de Matarazzo confirmó su excelente dinámica competitiva. Un solitario gol de Carlos Soler, aprovechando un rebote en Valjent tras un remate previo de Guedes, bastó para decantar un duelo cerrado y decisivo para ambos equipos. Mientras los txuri-urdin consolidan su escalada hacia los puestos europeos, el Mallorca —observado desde la grada por su próximo técnico, Martín Demichelis— se mantiene en una delicada situación, agravada por una sequía goleadora preocupante: un solo tanto en sus últimos cuatro enfrentamientos.

Reparto de puntos en Vallecas y vida extra para el Levante

El empate (1-1) entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club en el Estadio de Vallecas ha dejado un sabor agridulce para ambos contendientes. Jorge de Frutos adelantó al equipo local, pero un error defensivo de ‘Pacha’ Espino permitió a Iñaki Williams rescatar un punto para los de Valverde. Este resultado complica ligeramente las aspiraciones europeas del conjunto vasco y acerca la zona de peligro a los de Íñigo Pérez.

Por último, el Levante ha inyectado emoción a la lucha por la permanencia al derrotar al Alavés (2-0). Un doblete de Carlos Espí permitió al conjunto granota alcanzar los 21 puntos, aferrándose a sus opciones de salvación frente a un Alavés que, mermado por una expulsión, no pudo contrarrestar el ímpetu local durante la segunda mitad. Con estos resultados, la Liga 2025-2026 reafirma su imprevisibilidad en una recta final que se prevé de alta tensión.