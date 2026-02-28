El joven canterano firma una actuación histórica ante el Villarreal (4-1) en un duelo que mantiene a los azulgranas en lo más alto de la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

El FC Barcelona ha dado un golpe de autoridad en la lucha por el título de Liga tras derrotar con solvencia al Villarreal por 4-1 en el Spotify Camp Nou. En una tarde que quedará grabada en la memoria del barcelonismo, Lamine Yamal se erigió como el gran protagonista del encuentro al anotar su primer hat-trick como profesional, demostrando una madurez impropia para sus 16 años. Con este resultado, el equipo de Hansi Flick se consolida en el liderato, dejando al conjunto castellonense a trece puntos de distancia.

Una primera mitad marcada por el talento de Lamine

El encuentro comenzó con un Villarreal atrevido que intentó romper la línea defensiva adelantada del Barça. Sin embargo, la efectividad azulgrana terminó por decantar la balanza. En el minuto 27, un error de Gueye en la salida de balón permitió a Fermín asistir a Lamine Yamal, quien definió con precisión ante Luiz Junior para abrir el marcador.

Antes del descanso, el joven internacional español firmó la jugada del partido. Tras recibir un balón de Koundé, Lamine desbordó a Cardona, recortó hacia el interior y alojó el balón en la escuadra con un disparo imponente. Un auténtico golazo que ponía tierra de por medio y desataba la euforia en la grada.

Reacción del ‘Submarino’ y sentencia definitiva

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Marcelino García Toral logró recortar distancias rápidamente. En el minuto 48, Pape Gueye aprovechó una serie de rebotes en el área tras un córner para batir a Joan García y meter al Villarreal en el partido. No obstante, la entrada de Pedri al terreno de juego devolvió el control absoluto al Barcelona.

La sentencia llegó de nuevo de las botas de Lamine Yamal. En el minuto 69, Pedri filtró un pase milimétrico que el canterano aprovechó para batir por bajo al guardameta visitante, sellando así su triplete particular. Ya en el tramo final, Robert Lewandowski se reencontró con el gol al empujar a placer un centro de Koundé, estableciendo el 4-1 definitivo tras una revisión del VAR que validó la posición del delantero polaco.

El Barcelona activa el «modo Liga»

Con esta victoria, el Barcelona suma tres puntos vitales antes de afrontar la vuelta de las semifinales de Copa. Al término del encuentro, un emocionado Lamine Yamal reconoció sentirse «muy feliz» y con «ganas de sonreír mientras juego», destacando el impacto de Pedri en el juego colectivo. Por su parte, Marcelino lamentó la fragilidad defensiva en el tercer gol, calificando a Lamine como un «jugadorazo» en un día de plena inspiración.

El liderato queda ahora a expensas de lo que haga el Real Madrid en su visita al Getafe el próximo lunes, aunque la renta de cuatro puntos permite a los de Flick dormir con la tranquilidad del trabajo bien hecho.