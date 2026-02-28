El primer premio de la Lotería Nacional, dotado con 600.000 euros a la serie, recae en el número 66.774. El segundo premio, el 83.354, reparte 120.000 euros por serie en una jornada con 42 millones en juego.

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este sábado, 28 de febrero de 2026, un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional. La cita, que ha tenido lugar a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías, ha puesto en juego una suma total de 42 millones de euros en premios, repartiendo fortuna a través de sus extracciones principales y terminaciones.

Primer y segundo premio del sorteo

El número agraciado con el primer premio de este sábado ha sido el 66.774. Este número está dotado con 600.000 euros a la serie, lo que supone un premio de 60.000 euros por décimo para los poseedores de dicho boleto.

Por su parte, el segundo premio de la jornada ha correspondido al número 83.354. En este caso, la cuantía asciende a 120.000 euros a la serie, traduciéndose en 12.000 euros por décimo premiado.

Extracciones de cuatro, tres y dos cifras

Además de los grandes premios, el sorteo ha distribuido diversas cantidades a través de las extracciones especiales:

Extracciones de cuatro cifras: Los números premiados han sido el 2.357, 2.667, 5.273 y 9.870 . Estas extracciones reciben un premio de 1.500 euros a la serie, es decir, 150 euros por décimo .

Los números premiados han sido el . Estas extracciones reciben un premio de 1.500 euros a la serie, es decir, . Extracciones de tres cifras: Los bombos han arrojado los números 022, 618, 534, 152, 173, 153, 623, 768, 406 y 055 . Los agraciados obtienen 300 euros a la serie, lo que equivale a 30 euros por décimo .

Los bombos han arrojado los números . Los agraciados obtienen 300 euros a la serie, lo que equivale a . Extracciones de dos cifras: Las terminaciones premiadas han sido 17, 80, 23, 39, 11, 71, 33, 08 y 29. Estas cifras otorgan 120 euros a la serie, percibiendo 12 euros por cada décimo.

Reintegros de la jornada

En el apartado de reintegros, se han seleccionado un total de tres números que permiten recuperar el importe apostado. El primero de ellos ha sido el 4, al coincidir con la cifra final del primer premio. Los otros dos reintegros adicionales que han completado el sorteo son el 6 y el 1.

Este sorteo ordinario cierra así el calendario de Lotería Nacional para el mes de febrero, cumpliendo con su tradicional cita en el Salón de Sorteos y repartiendo los premios estipulados por Loterías y Apuestas del Estado desde el inicio de la emisión a las 13:00 horas.