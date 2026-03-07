El chef Rafuel desvela las claves para que este dulce emblemático de la Semana Santa mantenga su consistencia sin romperse, apostando por el uso de film transparente y una mezcla enriquecida de leche y nata.

La torrija se erige, un año más, como el dulce indiscutible de la Semana Santa en España. Sin embargo, el desafío de obtener una pieza que sea simultáneamente cremosa en su interior y resistente en su estructura sigue siendo el principal obstáculo para los aficionados a la repostería casera. Para resolver este dilema, el reconocido chef barcelonés Rafuel ha compartido un método que garantiza la integridad de la torrija durante toda su elaboración, elevando además su perfil aromático.

La primera clave reside en la elección de la materia prima. Frente al pan tradicional de corteza dura, el experto recomienda la utilización de pan de brioche. Su textura suave y alveolada permite que cada porción absorba la infusión de manera uniforme sin llegar a deshacerse. Para una presentación impecable, el consejo es cortar el pan en cuadrados y retirar los bordes, asegurando que todas las piezas mantengan la misma proporción de absorción.

El proceso de infusión y el papel del frío

El secreto de la jugosidad extrema no solo está en los ingredientes, sino en la técnica de empapado. Rafuel sugiere una mezcla a partes iguales de leche entera y nata, una combinación que aporta la densidad necesaria para que el pan no pierda su forma. Esta base debe infusionarse previamente con piel de limón, naranja y canela antes de incorporar el huevo batido.

Una vez que el pan ha sido bañado por ambos lados, entra en juego el paso determinante: el reposo. «Una vez que ya hemos puesto todo el líquido, las tapamos con film transparente para que se conserven bien los aromas y las metemos en la nevera un par de horas», explica el chef. Este periodo de refrigeración permite que los sabores se intensifiquen y, sobre todo, que la estructura del pan se asiente, facilitando su manipulación posterior sin riesgo de rotura.

Un postre con raíces en la Antigua Roma

Aunque hoy asociamos la torrija inevitablemente a la Cuaresma y la Pascua cristiana, sus orígenes son mucho más remotos. Existen registros culinarios de la Antigua Roma que ya describen elaboraciones de pan remojado en leche y frito. Curiosamente, este plato no siempre fue un postre estacional; en sus inicios era un alimento humilde destinado a aprovechar el pan duro y aportar energía, siendo incluso habitual su consumo para recuperar fuerzas tras el parto.

La evolución de la receta también refleja la historia de la despensa española. Antes de que el azúcar se popularizara en el siglo XVIII, el uso de la miel era la norma. Asimismo, el vino se empleaba frecuentemente como alternativa económica a la leche, una variante que aún persiste en diversas regiones. Esta versatilidad ha permitido que el concepto de la torrija traspase fronteras, con adaptaciones internacionales como el pain perdu francés o las French toast estadounidenses, consolidándose como un referente de la gastronomía global.