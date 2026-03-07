El sorteo ordinario de Loterías y Apuestas del Estado reparte hoy importantes premios en su edición de sábado; consulte el primer premio, el segundo premio y los reintegros de este 7 de marzo

Este sábado, 7 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición del sorteo ordinario de la Lotería Nacional, una de las tradiciones más arraigadas en España. Gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el sorteo de los sábados es una cita ineludible para los participantes que buscan probar suerte con la compra de sus décimos.

A continuación, podrá consultar los números premiados y las extracciones especiales en cuanto se complete el sorteo en el Salón de Loterías de Madrid.

Resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de marzo de 2026:

Primer Premio: XXXXX

XXXXX Segundo Premio: XXXXX

XXXXX Reintegros: X, X y X

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 13:00h

Estructura de premios y participación

El sorteo de la Lotería Nacional de los sábados cuenta con una estructura de premios diseñada para repartir suerte de forma amplia entre los participantes. El precio de cada décimo para este sorteo es de 6 euros.

Los galardones principales se distribuyen de la siguiente manera:

Primer Premio: Dotado con 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo).

Dotado con (60.000 euros al décimo). Segundo Premio: Dotado con 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo).

Dotado con (12.000 euros al décimo). Reintegros: Se extraen tres bolas que determinan la devolución del importe jugado para aquellos décimos cuya última cifra coincida con alguna de estas extracciones.

Además de los premios principales, el sorteo incluye numerosas categorías adicionales, tales como aproximaciones para los números anterior y posterior al primer y segundo premio, premios para las centenas, así como para las terminaciones de cuatro, tres y dos números.

Tradición y verificación oficial

La Lotería Nacional es un símbolo de la cultura de juego en nuestro país. A diferencia de las apuestas de combinación activa, este sorteo se basa en la adquisición de décimos preimpresos, manteniendo un formato que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Para percibir los premios, el procedimiento es claro:

Premios inferiores a 2.000 euros: Se pueden cobrar en cualquier administración de lotería de la Red Comercial.

Se pueden cobrar en cualquier administración de lotería de la Red Comercial. Premios de 2.000 euros o superiores: Es necesario acudir a las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

Todos los premios tienen una caducidad de tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial con validez legal es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).