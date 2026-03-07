Hugo Pérez atraviesa un difícil momento personal tras anunciar el fallecimiento de Rubia, la cabra que le acompañó durante los últimos 14 años y que se convirtió en una figura televisiva muy querida tras su paso conjunto por la decimoquinta edición de Gran Hermano. Esta pérdida llega apenas un mes después de que el exconcursante de La isla de las tentaciones compartiera la feliz noticia de que esperaba su segundo hijo junto a Lara Tronti.

Un adiós a 14 años de convivencia

La relación entre Hugo Pérez y Rubia era de sobra conocida por sus seguidores, habiéndose consolidado como una de las mascotas más mediáticas de la televisión tras su participación en el reality de convivencia. El joven ha querido rendir un último homenaje a su compañera a través de su perfil en Instagram, donde ha publicado un emotivo vídeo que muestra el profundo vínculo que los unía.

En el mensaje, el gallego se ha mostrado completamente roto, expresando la dureza de ver cómo el animal se apagaba lentamente. «Es duro ver como algo que forma parte de ti se va apagando lentamente, pero también es bonito recordar todo lo que fuimos juntos y tantos momentos bonitos a tu lado», ha compartido Pérez en la red social.

«Fuiste la mejor compañía»

En la grabación, se puede escuchar a Hugo despidiéndose del animal con palabras de agradecimiento por los años compartidos: «Fuiste la mejor mascota que pude tener y la mejor compañía. Te voy a querer siempre». La publicación ha servido también para que el concursante recalque a su mascota que su recuerdo permanecerá intacto: «Te voy a echar tanto de menos mi Rubiña… puedes estar tranquila, porque nunca te voy a olvidar».

La noticia ha generado una oleada de mensajes de apoyo en las redes sociales. Tanto sus seguidores como diversos compañeros de programas de televisión han querido trasladar sus condolencias a Hugo Pérez en estos instantes de duelo, enviándole mensajes de ánimo y cariño ante la pérdida de quien fue, sin duda, una parte fundamental de su vida durante más de una década.