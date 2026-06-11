La conocida periodista y copresentadora abandonó la televisión en abierto para instalarse en una vivienda alejada del foco mediático, donde reside con un presupuesto reducido, suministro de energía solar y una dieta de origen vegetal.

Beatriz Montáñez se consolidó como uno de los rostros más populares de su generación en el ámbito del entretenimiento informativo en España. Su labor como copresentadora del programa ‘El Intermedio’, donde trabajó de manera conjunta con el Gran Wyoming, la situó como una figura habitual de la franja del prime time televisivo. Sin embargo, tras alcanzar una notable popularidad y el reconocimiento del público, su trayectoria profesional experimentó un giro imprevisto que la distanció de manera progresiva de los platós de televisión y de los entornos urbanos.

La trayectoria profesional de Beatriz Montáñez y su salida de los medios

La etapa de mayor exposición pública de la periodista concluyó en diciembre de 2011, fecha en la que se produjo su discreta despedida de ‘El Intermedio’. Aquel momento televisivo se resolvió en directo con un abrazo a su compañero de mesa y el anuncio formal de su intención de retirarse de forma temporal de la actividad televisiva con el objetivo de descansar y emprender nuevos proyectos vinculados a su formación personal.

Durante los años posteriores, Montáñez intentó reorientar su carrera profesional hacia diferentes formatos dentro del sector audiovisual. De este modo, participó en la producción cinematográfica titulada ’88’ y realizó intervenciones de carácter puntual en espacios de la televisión en abierto como ‘El gran debate’ o ‘Hable con ellas’.

De manera paralela, orientó su actividad hacia el área documental, donde desempeñó funciones de guionista en el largometraje ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’. Esta producción cinematográfica se alzó con un premio Goya otorgado por la Academia de Cine. A pesar de que este galardón representaba para los observadores de la industria la consolidación de su nueva faceta laboral, coincidió temporalmente con su retirada del foco mediático. Tras la obtención del reconocimiento, redujo drásticamente sus apariciones ante el público y fijó su residencia en un entorno natural.

Un nuevo estilo de vida basado en la austeridad y Niadela

La decisión de la comunicadora conllevó el abandono de la ciudad para trasladarse a una vivienda aislada en una zona boscosa. La propia interesada ha definido este entorno como un espacio orientado a la desconexión y a la reconstrucción personal, adoptando un modelo de autosuficiencia parcial que la desvincula del ritmo de exposición de los medios de comunicación.

Las razones que motivaron este cambio fueron detalladas por la periodista durante la presentación de su obra literaria, titulada ‘Niadela’, denominación que coincide con el nombre de su actual hogar y proyecto vital. «Por mucho dinero que ganara en televisión, prefiero la vida austera. No hay dinero en el mundo que te pueda comprar la paz», manifestó públicamente. Asimismo, aclaró que su desvinculación de la televisión no estuvo motivada por un rechazo hacia su profesión, sino por una necesidad de silencio y estabilidad emocional. En sus propias reflexiones, Montáñez describió su situación interna previa al retiro: «Estaba perdidísima. Es muy difícil cuando no tienes un camino concreto, ves bifurcaciones y no sabes cuál tomar», argumentando que la saturación de estímulos y la presión mediática le generaron una inestabilidad que la forzó a reformular su existencia.

Detalles de la subsistencia y el aislamiento en la naturaleza

El día a día de Beatriz Montáñez en este espacio forestal se rige por la austeridad material y la independencia de las redes de suministro convencionales. En lo que respecta a su alimentación, sigue una dieta estrictamente vegana compuesta por productos de origen vegetal como verduras frescas, legumbres, semillas y raíces. Los costes derivados de su manutención alimentaria mensual se sitúan en una estimación baja, fijada en torno a los 150 euros.

La vivienda donde reside carece de conexión a la red eléctrica tradicional, obteniendo el suministro energético a través de un sistema de paneles fotovoltaicos. Del mismo modo, el abastecimiento de agua corriente procede de un pozo propio ubicado en la finca. Su contacto con el exterior se mantiene bajo mínimos regulados; realiza desplazamientos logísticos para adquirir provisiones de forma aproximada cada 25 días, y se traslada a Madrid dos veces al año con el fin de mantener la relación con su círculo social más cercano.

Problemas de seguridad por la atención mediática

El retiro de la antigua copresentadora se ha visto alterado debido a las consecuencias de la difusión de su libro y a sus intervenciones esporádicas en los medios de comunicación. La localización de la zona boscosa donde habita comenzó a registrar la afluencia de personas ajenas al lugar con la intención de ubicar su domicilio exacto.

La periodista relató que se llegaron a registrar conductas invasivas en las inmediaciones de su propiedad, detallando la presencia de individuos que merodeaban la casa, depositaban notas o utilizaban prismáticos para realizar observaciones a distancia. La reiteración de estos episodios de intrusión requirió la intervención de las fuerzas de seguridad y las autoridades competentes para salvaguardar su privacidad. Pese a las dificultades para compatibilizar su pasada notoriedad televisiva con el anonimato deseado, la escritora ha optado por dar continuidad a su permanencia en el entorno actual, donde sostiene haber alcanzado el equilibrio personal.