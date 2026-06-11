El concurso de talentos de Atresmedia, que iniciará sus grabaciones próximamente con Eva González como presentadora, mantiene a Pablo López y Mika en un formato que lideró la noche de los viernes en su última edición con un 13,5% de cuota de pantalla.

Atresmedia ha presentado de manera oficial este miércoles el renovado elenco de entrenadores para la decimotercera edición de ‘La Voz’, el concurso de talentos musical que emite Antena 3. El formato, que iniciará la fase de grabaciones próximamente, introduce dos novedades significativas en la configuración de sus tradicionales sillas giratorias: la incorporación de una artista procedente de la variante infantil del programa y el retorno de uno de los miembros precursores de la franquicia en España tras diez años de ausencia en la versión de adultos.

El programa, que contará una temporada más con Eva González al frente de las labores de presentación, alcanzará las trece ediciones en el cómputo global nacional —sumando las etapas previas emitidas en Telecinco— y cumplirá su octavo ciclo de producción integrado de forma exclusiva en la parrilla de Antena 3. Para esta nueva convocatoria, los cuatro artistas de proyección nacional e internacional encargados de seleccionar y guiar a los aspirantes serán el cantante asturiano Melendi, Lola Índigo, el malagueño Pablo López y el artista internacional Mika.

Continuidad y relevo en el equipo de entrenadores

La composición del jurado combina la estabilidad de la temporada precedente con la apertura a nuevos perfiles. El 50% de las plazas del panel de jueces mantendrá los mismos rostros que en la entrega difundida durante el último trimestre del año 2025, de manera que tanto Mika como Pablo López darán continuidad a sus funciones en el programa.

La reestructuración del equipo se completa con las dos nuevas incorporaciones. Por un lado, Lola Índigo formaliza su transición a la modalidad de adultos después de su experiencia previa en ‘La Voz Kids’. La intérprete y compositora se incorpora al proyecto consolidada como una de las figuras más influyentes del panorama musical actual en España, respaldada por un concepto artístico que asocia la composición musical con la expresión de la danza.

Por otra parte, el regreso de Melendi supone una de las novedades más destacadas de la edición. El cantautor, que figura entre las personalidades de mayor arraigo popular en el mercado musical de España y Latinoamérica, vuelve a la versión principal del formato una década después de su última participación directa en este rango de edad. Aunque el músico asturiano ejerció el rol de preparador en la novena edición de ‘La Voz Kids’ durante el año 2024, su última vinculación con la categoría de adultos se remontaba a la cuarta temporada de ‘La Voz’, emitida originalmente en el año 2016 a través de la cadena Telecinco.

Balance de audiencias y penetración en el público joven

El concurso de televisión de Antena 3 planifica su retorno consolidado como uno de los principales activos de entretenimiento de la programación audiovisual en España. Durante la campaña del año 2025, el espacio televisivo conducido por Eva González se posicionó como la opción líder absoluta de la franja nocturna de los viernes, logrando registrar una cuota de pantalla media del 13,5% y una fidelidad de más de un millón de espectadores por emisión. Los datos analíticos de la cadena reflejan asimismo que el programa congregó un promedio semanal superior a los 3,4 millones de espectadores únicos.

La respuesta estadística del formato destaca especialmente en los segmentos de población de menor edad. En el transcurso de su última temporada, el programa musical incrementó sus índices de seguimiento entre los espectadores con edades comprendidas entre los 13 y los 24 años, un sector demográfico específico donde el concurso alcanzó una media del 15,7% de cuota de pantalla.