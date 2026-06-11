La pareja reaparece ante Sandra Barneda tres meses después de la hoguera final para confirmar su enlace matrimonial en septiembre de 2027 y la adopción del islam por parte del prometido.

El reencuentro de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha deparado una sorpresa mayúscula para los espectadores del formato de telerrealidad. Tres meses después de la celebración de su hoguera final, Miguel y Bayan han comparecido ante la presentadora Sandra Barneda con una noticia que ha transformado por completo el balance de su experiencia en el programa: un anillo de compromiso y una fecha de boda ya confirmada de manera oficial.

Una pedida de mano en París con contratiempos

La encargada de desvelar las novedades sobre el estado de la relación ha sido Bayan, quien ha relatado cómo se produjo el ofrecimiento formal por parte de su pareja. El exconcursante logró obtener la alianza que no estuvo disponible durante la última hoguera en la isla, cumpliendo así una de las condiciones fundamentales de la joven, quien siempre le había manifestado su deseo de que la propuesta se realizara con él vestido de blanco en una ocasión perfecta.

Para materializar el compromiso, Miguel organizó un viaje a París, contando con la colaboración de unos diseñadores con el propósito de convertir la velada en un acontecimiento especial. A pesar de la planificación, el proceso incluyó un contratiempo logístico que el propio protagonista ha detallado, explicando que solicitó asesoramiento a una amiga de su pareja para la elección de la joya y terminó adquiriendo un anillo tres tallas más grande de lo necesario. Este desajuste, no obstante, no empañó el resultado definitivo de la propuesta.

Planes de boda para septiembre de 2027 y cambios personales

El proyecto matrimonial de los exconcursantes ha quedado fijado de manera definitiva para el mes de septiembre de 2027. Más allá del compromiso nupcial, la relación ha conllevado pasos significativos en el plano estrictamente personal de los implicados. Miguel ha adoptado formalmente el islam, la religión que profesa su prometida, consolidando así el vínculo entre ambos. La pareja afronta este nuevo periodo con la firme convicción de que el paso por el espacio televisivo ha funcionado como un elemento de refuerzo para su unión.

El contraste con experiencias previas en el formato

Este desenlace adquiere una dimensión particular para Bayan debido a sus antecedentes en el programa. La joven ya formó parte del formato televisivo años atrás en una edición donde participó junto a Eros, una experiencia que concluyó con un resultado diametralmente opuesto al actual.

Al rememorar su trayectoria en el espacio de Mediaset, la prometida ha señalado con ironía el paralelismo estético de sus intervenciones, recordando que en su anterior despedida también acudió vestida de blanco, al tiempo que manifestaba su asombro por el giro que ha dado su situación personal dentro del mismo entorno televisivo.