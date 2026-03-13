Consulte los resultados del Cuponazo, el Super ONCE y el Triplex; la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hoy nuevos premios en sus sorteos de este 13 de marzo

Este viernes, 13 de marzo de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra una nueva jornada de sus sorteos diarios. Como cada viernes, la gran atracción es el Cuponazo, que junto con las ediciones del Super ONCE y el Triplex, ofrece múltiples oportunidades de fortuna.

A continuación, puede consultar las combinaciones ganadoras de la jornada en cuanto se celebren los sorteos oficiales y se verifiquen los datos.

Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo ofrece un premio principal de 6 millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado, entre otros muchos premios.

Número premiado: 71222

Serie: 115

*El resultado definitivo estará disponible tras el sorteo de las 21:25h.

Super ONCE

El sorteo del Super ONCE se celebra cinco veces al día. El jugador selecciona entre 5 y 11 números, en un intervalo del 1 al 85. En cada sorteo se extraen un total de 20 números que determinan las combinaciones ganadoras.

Sorteo 1: 03 06 08 15 17 20 24 33 38 41 43 51 54 55 60 64 66 68 77 79

Sorteo 2: 14 16 19 21 22 27 29 31 35 40 45 56 57 58 61 68 73 76 77 85

Sorteo 3: 06 30 34 36 37 39 41 43 44 45 50 51 62 65 68 69 76 80 81 84

Sorteo 4: 01 02 14 17 19 20 23 24 28 39 40 42 43 45 50 57 59 62 80 83

Sorteo 5: 02 03 04 07 09 10 11 12 17 21 26 30 47 57 58 61 66 72 74 84

Los resultados definitivos se publican tras cada sorteo.

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE es un sorteo diario donde se elige un número de tres cifras (del 000 al 999). El premio máximo es de 150 euros si se logra acertar las tres cifras en el mismo orden de extracción.

Sorteo 1: 910

Sorteo 2: 530

Sorteo 3: 283

Sorteo 4: 869

Sorteo 5: 090

*Los resultados definitivos se publican tras cada sorteo.

Información y validez

Nota: Este medio no se hace responsable de errores u omisiones en la información proporcionada. La única lista oficial válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales de comunicación oficiales. Recuerde jugar con responsabilidad.