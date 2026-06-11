Mediaset España confirma la incorporación del presentador murciano tras la marcha del publicista y anuncia la puesta en marcha de una nueva variante del formato donde los jueces competirán entre sí al estilo de ‘La Voz’.

Mediaset España ha despejado de manera oficial las incógnitas que rodeaban el futuro de ‘Got Talent España’. A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, el grupo audiovisual ha desvelado la identidad del profesional encargado de suceder a Risto Mejide en el panel de jueces, después de que este se despidiera de forma definitiva del formato al término de la undécima edición, concluida el pasado 2 de mayo. El elegido para asumir esta función es el comunicador Xuso Jones, quien se integrará en el equipo del programa multidisciplinar.

La llegada del presentador no constituirá la única modificación de calado para el espacio de entretenimiento que la cadena produce en colaboración con la compañía Fremantle. Mediaset ha anunciado la paralización temporal de la duodécima edición estándar del concurso para implementar, en su lugar, la producción de una nueva variante de la franquicia denominada ‘Got Talent: Fantasy League’. Esta decisión estratégica se produce en un contexto calificado de crítico para el formato televisivo, motivado por un acusado retroceso en sus índices de audiencia.

Reestructuración del jurado y continuidad del equipo

El fichaje de Xuso Jones consolida la trayectoria del profesional dentro del grupo de comunicación, donde actualmente experimenta una tendencia al alza tras haber conducido las últimas Campanadas de Fin de Año y debido al rendimiento del concurso ‘Lo sabe, no lo sabe’ en las tardes de la cadena Cuatro. Jones ocupará la plaza vacante en la mesa de valoraciones, un departamento que mantendrá estables al resto de sus componentes. Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell continuarán desempeñando sus roles habituales en el programa, de la misma manera que Santi Millán asumirá una temporada más las funciones de presentador y conductor de las galas.

La llegada de la nueva versión ‘Fantasy League’ supondrá la primera adaptación internacional en España de este modelo específico, estrenado originalmente en la cadena estadounidense NBC. La reconfiguración del desarrollo del concurso se ha priorizado frente a la producción de ‘Got Talent 12’ como fórmula para revitalizar el interés del espectador por el formato de entretenimiento.

Una nueva mecánica competitiva basada en equipos

De acuerdo con las especificaciones técnicas facilitadas por Mediaset España en su nota de prensa, ‘Got Talent: Fantasy League’ trasladará la dinámica de la competición directamente a los miembros del jurado, quienes rivalizarán entre sí a lo largo de las emisiones. En esta nueva estructura, los profesionales no se limitarán a ejercer la evaluación tradicional de las disciplinas artísticas, sino que tendrán la obligación de confeccionar un equipo propio. Los jueces seleccionarán a sus componentes predilectos de entre todos aquellos participantes que consigan acumular un mínimo de tres votos favorables por parte de la mesa. Esta variación metodológica guarda similitudes directas con el funcionamiento del formato musical ‘La Voz’.

Una vez completada la fase inicial de captación y con las plantillas definidas —cada juez dispondrá de un total de seis concursantes bajo su tutela—, se iniciará la segunda etapa de la temporada. En este bloque de programas, los cuatro miembros del jurado se enfrentarán en una batalla competitiva orientada a lograr el triunfo final. Mediaset ha refrendado que los tradicionales Pases de Oro conservarán un protagonismo destacado en el desarrollo de estas galas. Asimismo, el espacio televisivo mantendrá inalterable su naturaleza multidisciplinar, dando cabida en las actuaciones a géneros como la música, la danza, las acrobacias, la magia y las piezas de humor.