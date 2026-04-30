El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto un nuevo frente con Alemania al plantear una posible reducción de las tropas estadounidenses desplegadas en territorio alemán. La advertencia llega después de sus choques con el canciller Friedrich Merz por la guerra contra Irán y reaviva el debate sobre la defensa europea y la dependencia militar de la OTAN.

Trump aseguró en Truth Social que su administración está “estudiando y revisando” una posible reducción de efectivos en Alemania, con una decisión prevista “en un corto periodo de tiempo”. La amenaza se produce en medio de una escalada verbal con Merz, que había criticado la estrategia estadounidense en el conflicto con Irán y comparado sus riesgos con experiencias como Afganistán e Irak.

El mandatario estadounidense respondió con dureza al canciller alemán, al que acusó de no entender la amenaza nuclear iraní. Según medios internacionales, Trump llegó a afirmar que Merz “no sabe de lo que habla” y vinculó sus críticas con la situación económica y social de Alemania.

La presencia militar de Estados Unidos en Alemania tiene un peso estratégico central dentro del dispositivo de Washington en Europa. Actualmente hay alrededor de 39.000 soldados estadounidenses en bases alemanas, dentro de un despliegue europeo que ronda los 86.000 efectivos, aunque las cifras varían por rotaciones y ejercicios militares.

Alemania acoge instalaciones clave para la proyección militar estadounidense. Entre ellas destaca la base aérea de Ramstein, en Renania-Palatinado, esencial para operaciones logísticas, aéreas y de apoyo a misiones en Oriente Medio, además de la presencia de mandos estratégicos estadounidenses en territorio alemán.

La posibilidad de una retirada parcial no es nueva. Durante su primer mandato, Trump ya defendió reducir tropas en Alemania en el marco de sus críticas al reparto de cargas dentro de la OTAN. Sin embargo, el contexto actual añade tensión política por la guerra en Irán y por la creciente presión de Washington sobre sus aliados europeos.

El choque con Merz se suma a una relación cada vez más complicada entre Trump y varios líderes europeos. La discusión no solo afecta a Berlín, sino que introduce incertidumbre sobre el papel de Estados Unidos en la seguridad del continente y sobre la capacidad europea para asumir una mayor responsabilidad defensiva.

Para Alemania, una reducción de tropas tendría consecuencias militares, diplomáticas y económicas. Las bases estadounidenses no solo forman parte de la arquitectura de seguridad de la OTAN, sino que también generan actividad económica y empleo en las regiones donde se ubican.

Pese a la amenaza, no está claro hasta dónde podría llegar la decisión de Trump ni en qué plazos se ejecutaría. La presencia estadounidense en Europa está condicionada por compromisos estratégicos, necesidades operativas y límites políticos internos en Washington. Aun así, el mensaje del presidente estadounidense vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta de fondo: hasta qué punto Europa puede seguir dependiendo de Estados Unidos para su defensa.