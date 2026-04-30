El Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo de Israel ha formalizado la prohibición de entrada al país para la periodista independiente Queralt Castillo Cerezuela. Las razones esgrimidas por el gobierno israelí se dividen en tres ejes:

Uso de terminología crítica: El uso de palabras como «genocidio» , «barbarie» o «masacre» para describir la ofensiva israelí en Gaza (que ya supera las 72.600 víctimas).

El uso de palabras como , o para describir la ofensiva israelí en Gaza (que ya supera las 72.600 víctimas). Apoyo al BDS: Se le acusa de compartir contenido del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), específicamente de su rama en Madrid.

Se le acusa de compartir contenido del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), específicamente de su rama en Madrid. Comparaciones históricas: El ministerio cita artículos donde la periodista habría comparado la situación en Gaza con el Holocausto nazi.

Consecuencias inmediatas

Denegación de acceso: Recomendación oficial a la Autoridad de Población e Inmigración para impedir su entrada física. Veto profesional: Se le ha denegado el derecho a obtener una acreditación de prensa oficial para trabajar en Israel. Declaraciones políticas: El ministro Amichai Shikli ha calificado a España como un «foco de antisemitismo» dentro del mismo comunicado.

Perfil de la periodista

Queralt Castillo Cerezuela es una profesional especializada en política internacional y derechos humanos.

Residencia actual: Grecia.

Grecia. Colaboraciones: Medios como eldiario.es, Público, La Marea, El Salto y Condé Nast.

Contexto global: Esta decisión se produce tras un año 2025 especialmente trágico para la profesión, con un récord de 129 periodistas asesinados según el CPJ.

¿Qué es el BDS?

El movimiento impulsado por la sociedad civil que el gobierno israelí vincula con la periodista promueve: