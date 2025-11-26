La cadena pública francesa France 3 emite este martes una esperada entrevista al Rey Juan Carlos I, concedida con motivo de la publicación de sus memorias, Reconciliación. El encuentro, realizado en Abu Dabi con el periodista Stéphane Bern, repasa los años de reinado del monarca, así como los episodios más controvertidos de su vida pública y privada.

Juan Carlos I explica por qué ha decidido hablar ahora, coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada de la democracia a España. El Rey emérito reconoce que meditó durante mucho tiempo si conceder esta entrevista. «Mi padre me decía que los reyes no lo hacen», afirma, aunque finalmente optó por «contar la historia desde su perspectiva». “Creo que, con el tiempo, era mejor dejar mi sentimiento personal y mis palabras sobre lo que ha pasado y lo que he podido hacer con los españoles”, señala.

A qué hora se emite la entrevista

Aunque France 3 comenzará a emitir contenidos relacionados con el exmonarca desde las 21:10 horas (hora peninsular española), estos primeros espacios serán reportajes previos y comentarios de contextualización.

La entrevista íntegra no comenzará hasta las 22:50 horas, en pleno horario de máxima audiencia.

Durante la conversación, el Rey emérito aborda su vida, su papel histórico, su relación con la monarquía actual, los escándalos que marcaron su salida de España y las reflexiones que recoge en sus memorias.

Dónde ver la entrevista desde España

La emisión podrá seguirse únicamente a través del canal France 3, integrado en el grupo público France Télévisions. Desde España existen varias opciones para seguirla: