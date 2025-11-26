El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, admite que la propuesta de un cambio de gobierno en Andalucía parece «exótica» en la actualidad debido a la amplia victoria del PP en 2022, pero mantiene su apuesta por una coalición unitaria para disputar la presidencia en 2026.

Sin embargo, Maíllo mantiene su firme intención de disputar la presidencia y liderar una alternativa política que considere «muy útil» para el futuro de la comunidad. Según sus palabras, el actual gobierno andaluz ha generado razones suficientes para que la izquierda se agrupe y apueste por una nueva propuesta política que ofrezca soluciones concretas para los problemas que enfrenta la región.

El líder de IU subraya que la coalición Por Andalucía buscará integrar diferentes sensibilidades de la izquierda y crear una plataforma unitaria. Aunque no ha confirmado si Podemos se sumará a esta candidatura, Maíllo ha enfatizado que el objetivo es formar una candidatura renovada y «desvinculada de prácticas de gobierno no recomendables».

En cuanto a la posibilidad de una alianza con el PSOE tras las elecciones, Maíllo ha dejado claro que su formación no busca una reedición de la fallida coalición con los socialistas entre 2012 y 2015, y ha asegurado que las circunstancias han cambiado. «Queremos un gobierno inédito», afirmó, sin cerrar la puerta a futuras negociaciones, pero insistiendo en que IU debe mantener una posición propia para «condicionar las políticas» de la comunidad.

Con un mensaje claro, Maíllo ha apostado por recorrer todos los rincones de Andalucía para convencer a los ciudadanos de que su propuesta es la alternativa real que necesita la región. A su lado, el líder de IU en Andalucía, Ernesto Alba, tendrá un papel fundamental en las listas y la campaña, unificando fuerzas en la recta final hacia las elecciones de 2026.