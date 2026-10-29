El accidente de trenes de alta velocidad ocurrido en Urda, Toledo, ha puesto de manifiesto la importancia del factor humano en la gestión de emergencias ferroviarias. Según los datos disponibles, un error humano podría haber sido una de las causas del accidente, aunque no la única ni la originaria. El sistema de seguridad automático de la línea Madrid-Andalucía, conocido como LZB, falló, activando un protocolo que transfirió el control del tráfico al Centro de Regulación y Circulación (CRC) de Atocha. Esto implicó que la operación dependiera principalmente del criterio humano, apoyado en medios técnicos más limitados que los sistemas automatizados.

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La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya había cuestionado en 2024 la dependencia del criterio de los controladores en situaciones similares. En un informe sobre un incidente ocurrido el 25 de junio de 2024, la CIAF destacó los riesgos asociados a la dependencia del factor humano. En ese incidente, un tren que había rebasado una señal en rojo fue detenido automáticamente por el sistema ERTMS, pero el maquinista reanudó la marcha tras recibir autorización del CRC de Albacete, que verificó visualmente que el cantón estaba libre.

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Fallo del sistema de seguridad LZB

El accidente en Urda ha reavivado el debate sobre la fiabilidad de los sistemas de seguridad ferroviaria. El fallo del sistema LZB obligó a que el control del tráfico recayera en el CRC de Atocha, lo que incrementó la dependencia del juicio humano en la gestión de la situación. La CIAF había advertido previamente sobre los riesgos de confiar en el factor humano como única barrera para evitar colisiones, subrayando la necesidad de implementar medidas técnicas adicionales para mitigar estos riesgos.

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El informe de la CIAF sobre el incidente de 2024 en la estación de Cuenca-Fernando Zóbel resaltó que la única barrera efectiva para mitigar el riesgo de colisión fue la comprobación visual del cantón libre por parte del responsable de circulación. Sin embargo, esta medida es susceptible de fallar, dado que depende completamente del factor humano.

Reacciones y consecuencias

El accidente ha generado reacciones inmediatas, con Más Madrid exigiendo transparencia y asunción de responsabilidades para evitar que se repitan incidentes similares. Además, el economista Gonzalo Bernardos ha advertido sobre las posibles consecuencias económicas, como un aumento en el precio de los billetes de avión en los próximos días.

La situación actual pone de relieve la necesidad de revisar y mejorar los protocolos de seguridad ferroviaria, asegurando que los sistemas automáticos y las medidas técnicas complementen adecuadamente el juicio humano para evitar futuros accidentes.