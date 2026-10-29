Un trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda ha dejado al menos 69 fallecidos. El siniestro involucró a un tren AVE con 378 pasajeros y un convoy de Iryo con 174 ocupantes, que fue embestido mientras se encontraba detenido en la vía.

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Entre las víctimas, se encuentran decenas de ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el saldo provisional es de 42 extranjeros afectados, incluyendo un fallecido, siete heridos, diez ilesos y 24 personas desaparecidas o cuyo estado no ha sido determinado.

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Impacto internacional del accidente

La única víctima mortal extranjera confirmada es una ciudadana argentina, una joven podóloga que residía en Andalucía. Además, otro argentino permanece desaparecido y varios más han resultado heridos. La Cancillería argentina y su Embajada en España han confirmado estos datos.

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La comunidad italiana también se ha visto afectada, con nueve ciudadanos implicados. De ellos, cinco resultaron ilesos, uno está hospitalizado y dos mujeres continúan desaparecidas. La diplomacia italiana logró localizar a una tercera persona inicialmente dada por desaparecida.

El Gobierno de México ha informado de un ciudadano desaparecido y siete heridos leves. En cuanto a los pasajeros asiáticos, la Embajada de China en Madrid confirmó que cuatro connacionales están en buen estado, aunque con contusiones leves. Desde Japón, la primera ministra Sanae Takaichi comunicó que dos ciudadanos japoneses estaban en el tren, aunque su estado aún no se ha determinado.

Respuesta de otros países

Corea del Sur confirmó la existencia de nacionales heridos, sin especificar cuántos viajaban en los trenes. El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, anunció el envío de personal consular al lugar para verificar la situación y brindar asistencia. La Embajada de Filipinas reportó un compatriota herido leve y habilitó una línea de emergencia para posibles afectados.

Las autoridades francesas han ofrecido menos detalles, limitándose a señalar que están en estrecho contacto con sus homólogas españolas para obtener información sobre «varios» de sus ciudadanos, sin precisar cifras concretas.