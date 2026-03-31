El Gobierno de Pedro Sánchez prohíbe el tránsito de aeronaves que participen en el conflicto bélico, buscando preservar la neutralidad y la seguridad nacional.

En un movimiento de gran calado geopolítico, el Gobierno de España ha decretado este 30 de marzo de 2026 el cierre total de su espacio aéreo a cualquier vuelo de aeronaves —tanto de transporte como de combate— que participen directamente en las operaciones militares relacionadas con la guerra de Irán. La medida busca evitar que el territorio español sea utilizado como plataforma logística o de tránsito en una escalada bélica que amenaza la estabilidad de Oriente Próximo.

Neutralidad y seguridad nacional

La decisión, coordinada entre los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa y Transportes, responde a la voluntad de España de desvincularse de cualquier acción ofensiva en el conflicto iraní. Según fuentes gubernamentales, esta restricción se aplica de forma estricta a:

Vuelos de combate: Aviones de guerra de las naciones beligerantes.

Aviones de guerra de las naciones beligerantes. Logística militar: Aviones de carga que transporten armamento, munición o suministros estratégicos destinados al frente.

Aviones de carga que transporten armamento, munición o suministros estratégicos destinados al frente. Suministro de combustible: Operaciones de reabastecimiento en vuelo dentro de la zona de control aérea española (FIR).

Impacto en las rutas internacionales

El cierre del cielo español supone un importante contratiempo para las potencias implicadas, ya que España es un puente estratégico esencial entre el Atlántico y el Mediterráneo. Esta prohibición obligará a las fuerzas aéreas de terceros países a rediseñar sus rutas de despliegue, buscando corredores alternativos que eviten la península ibérica, las islas Canarias y Baleares.

«España actúa en coherencia con el Derecho Internacional, priorizando la desescalada y la protección de su integridad territorial», señalan fuentes del Ejecutivo.

Vigilancia reforzada por el Ejército del Aire

Para garantizar el cumplimiento de este decreto, el Ejército del Aire y del Espacio ha elevado su estado de alerta. Los sistemas de vigilancia radar y los cazas de interceptación (Eurofighter y F-18) monitorizan en tiempo real cualquier incursión no autorizada.

Hasta el momento, no se han registrado incidentes de violación de la soberanía aérea, aunque el Gobierno ha advertido de que cualquier aeronave sospechosa de incumplir la prohibición será escoltada fuera del espacio soberano o se le denegará el permiso de sobrevuelo de forma inmediata.