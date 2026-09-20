España ha logrado una victoria notable en el Rolex Switzerland Sail Grand Prix, conquistando Ginebra en una emocionante final.

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El equipo español, conocido como los Gallos, selló su clasificación para la final tras una destacada actuación en las carreras decisivas del domingo, incluyendo una impresionante victoria y un tercer puesto.

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La victoria en Ginebra permite al Spain SailGP Team mantenerse en la segunda posición del Rolex SailGP Championship, acumulando un total de 68 puntos, a 17 puntos detrás de Australia, que lidera la clasificación con 85 puntos.

La final fue decisiva, con un adelantamiento audaz en la entrada a la puerta 3 que permitió a España tomar la delantera y mantenerla hasta cruzar la meta en primer lugar. Fue una maniobra clave que quedará en la memoria de la temporada.

La próxima competición del campeonato será el Dubai Sail Grand Prix, programado para los días 21 y 22 de noviembre, donde el equipo español buscará seguir sumando puntos y acercarse a la cima de la tabla.