Un nuevo operativo de la Guardia Civil se ha llevado a cabo en Ceuta, específicamente en la antigua fábrica de harinas, ubicada en el corazón de la ciudad. La acción responde a la búsqueda de personas que pudieran estar ocultas en el edificio, escenario histórico de la industria harinera local.

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Durante la intervención, las fuerzas de seguridad desplegaron un dispositivo en el entorno de la fábrica, conocida por su relevancia en el pasado, buscando identificar a posibles inmigrantes que podrían haberse refugiado en sus instalaciones vacías.

A pesar de la magnitud del operativo, que incluyó la revisión de diversas áreas del inmueble, solo se logró localizar a una persona en el interior de la antigua fábrica. Esta situación refleja la continua preocupante realidad de la migración en la ciudad autónoma de Ceuta.

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Las intervenciones de la Guardia Civil en lugares de interés abandonados se han vuelto más frecuentes, en un esfuerzo por abordar los problemas asociados a la llegada de inmigrantes a la región. La frontera entre Ceuta y Marruecos ha sido un punto crítico en este contexto.

Este acontecimiento pone de manifiesto la situación compleja de la crisis migratoria en la que se encuentra Ceuta actualmente, donde los esfuerzos de seguridad y la situación humanitaria a menudo chocan.

Las autoridades seguirán monitoreando lugares como la antigua fábrica de harinas para prevenir la ocultación de inmigrantes y garantizar la seguridad en la zona, destacando la necesidad de acciones coordinadas en la gestión de la realidad migratoria.