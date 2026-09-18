La Selección Española de Tenis arranca su participación en la Copa Davis 2026 midiéndose a Chile a domicilio en el marco de la segunda ronda de los Qualifiers. El conjunto capitaneado por David Ferrer afronta este cruce en la ciudad de Santiago de Chile con el objetivo de sellar su clasificación para la gran Final a 8, torneo que se celebrará el próximo mes de noviembre en Bolonia. La escuadra española acude a esta cita internacional como vigente subcampeona del certamen, tras haber alcanzado la final en la pasada edición, en la que cayó frente al equipo de Italia.

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Este enfrentamiento reviste un carácter histórico para el tenis nacional, al tratarse de la primera ocasión en la que la ‘Armada’ visita territorio chileno en el marco de la Copa Davis. Para liderar al equipo en esta eliminatoria fuera de casa, el capitán David Ferrer ha apostado por las dos promesas emergentes de la temporada: Rafa Jódar y Daniel Mérida, quienes asumirán la responsabilidad en los encuentros individuales programados en el cuadro de partidos.

Orden de juego, partidos y horarios del fin de semana

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El calendario oficial de la eliminatoria entre Chile y España se desarrollará a lo largo del fin de semana distribuido en dos jornadas de competición. El arranque de la serie tendrá lugar el sábado 19 de septiembre a partir de las 13:00 hora local (18:00 horas en horario peninsular español). La jornada inaugural comenzará con el choque individual entre Alejandro Tabilo y Daniel Mérida, para dar paso a continuación al segundo enfrentamiento de la serie, que medirá a Christian Garín frente a Rafael Jódar.

El desenlace del cruce se disputará el domingo 20 de septiembre desde las 12:00 hora local (17:00 horas en España). La actividad comenzará con el partido correspondiente a la modalidad de dobles, en el que la dupla chilena formada por Barrios y Tabilo se medirá al par español compuesto por Martínez y Munar. Posteriormente, se han fijado los dos partidos individuales restantes: el cruce entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar, seguido del duelo entre Christian Garín y Daniel Mérida.

Cobertura televisiva y plataforma para ver la eliminatoria en directo

Los aficionados interesados en seguir el desarrollo de la eliminatoria entre Chile y España perteneciente a la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 dispondrán de cobertura audiovisual completa en el territorio español. Los encuentros programados para el sábado y el domingo se podrán seguir en directo por televisión y mediante ‘streaming’ en línea a través de los diversos canales que integran la oferta de la plataforma Movistar Plus+.

Horarios de la eliminatoria Chile – España de Copa Davis 2026: