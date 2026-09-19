El Spain SailGP Team ha finalizado el primer día del Rolex Switzerland Sail Grand Prix en Ginebra con una jornada marcada por la falta de viento. El equipo español ha conseguido un tercero y un cuarto en sus dos carreras, situándose en la cuarta posición del Grupo A y empatado a puntos con Francia.

Lee tambien: Copa Davis 2026: fechas, horarios, orden de juego y dónde ver por televisión la eliminatoria entre Chile y España

‹ › Foto 1 de 6

A lo largo de la tarde, el viento fue disminuyendo lo que llevó a la cancelación de la tercera carrera del grupo, que se recuperará el domingo si las condiciones lo permiten. En la primera carrera, España recibió una penalización que obligó a un recorte de distancia de 20 metros, complicando aún más la regata.

Lee tambien: Calendario y horarios de la Supercopa de España de baloncesto 2026: cuadro de partidos, cruces y cuándo se juega la final

El equipo, dirigido por Diego Botín, logró mantenerse en la tercera posición tras la primera boya y concluyó la regata en ese puesto. En la segunda carrera, la disputa fue más intensa desde el principio, pero el equipo español terminó en cuarta posición tras perder posiciones en un recorrido complicado.

Diego Botín comentó: "Ha sido un primer día de carreras duro. Competir con tan poco viento siempre lo es, pero no deja de ser competición. La tensión está alta porque todo pasa muy lento, pero aun así hay que estar peleando cada metro y cada detalle." Según él, aun con las dificultades, están contentos con el resultado y mañana será decisivo.

El domingo, la competición se reanudará a las 15:30h. Será necesario que se lleve a cabo la tercera carrera cancelada antes de que se determinen las cuatro plazas para la final del Rolex Switzerland Sail Grand Prix.