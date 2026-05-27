El presidente del Gobierno y líder socialista asegura que actuará con «contundencia» ante posibles irregularidades, mientras defiende la gestión «escrupulosa» de la gerente del partido.

ROMA.– El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles la «gravedad» de las investigaciones de la Audiencia Nacional que han motivado un requerimiento de información en la sede central del partido. No obstante, ha garantizado la «total colaboración» de la dirección socialista con las autoridades judiciales.

Durante la rueda de prensa ofrecida en Roma tras su encuentro en el Vaticano con el papa León XIV, Sánchez ha querido matizar la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el jefe del Ejecutivo, los agentes acudieron a la sede de la calle Ferraz para cumplir con un requerimiento de documentación ordinario dentro de las indagaciones, desmintiendo que se tratara de un registro judicial.

Compromiso de contundencia ante el caso ‘Leire Díez’

Sin restar importancia a la situación, Sánchez ha recordado que el núcleo de la investigación dirigida por la Audiencia Nacional está vinculado a la exmilitante socialista Leire Díez, contra quien el partido ya adoptó medidas disciplinarias de forma «inmediata» cuando el caso salió a la luz.

«Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes», ha remarcado el líder del PSOE, reafirmando su compromiso firme de responder con dureza si se demuestran nuevas faltas.

Defensa de la gerente y denuncia de «rumorología»

La comparecencia se ha tensado al ser cuestionado por la imputación de la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y los indicios que apuntan a una presunta colaboración con los investigados en la causa del diputado Juanfran Serrano (miembro de la Ejecutiva) y de Juan Manuel Serrano (exjefe de gabinete de Sánchez).

El presidente, que ha afirmado estarse enterando de dicha imputación por la pregunta de los periodistas, ha reaccionado respaldando firmemente a la responsable de las finanzas del partido:

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Aval a la gestión: Ha asegurado que Ana María Fuentes ha llevado las cuentas del PSOE «de manera escrupulosa».

Ha asegurado que Ana María Fuentes ha llevado las cuentas del PSOE «de manera escrupulosa». Denuncia de desinformación: Ha lamentado la «rumorología» y las «fake news» que, a su juicio, se están esparciendo en los medios de comunicación acerca de una supuesta financiación irregular de la formación.

Sánchez ha zanjado el asunto reiterando el doble mensaje de su comparecencia: máximo respeto y colaboración con la gravedad de la investigación judicial, pero mano dura inmediata dentro del partido si se confirman actitudes irregulares.