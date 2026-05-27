El presidente del Gobierno asegura desde el Vaticano que no existen motivos para retirar el apoyo al expresidente por el rescate de Plus Ultra y enmarca la presencia policial en la sede socialista en una solicitud de información sobre el caso de la SEPI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado públicamente al expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse su imputación en el marco de la investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Vaticano, posterior a su encuentro con el papa León XIV, Sánchez ha manifestado que no observa «motivos» para retirarle su apoyo político. Asimismo, el líder del Ejecutivo se ha pronunciado sobre las actuaciones policiales desarrolladas en la sede central del PSOE en la calle Ferraz, vinculadas al caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que afecta a Leire Díez, garantizando la «total colaboración con la Justicia» por parte de su formación y de su Gabinete.

Esta comparecencia institucional en territorio vaticano ha adquirido una notable trascendencia, al tratarse de la primera ocasión en la que el presidente del Gobierno responde de forma directa a las cuestiones de los informadores relativas a la situación procesal de Rodríguez Zapatero. «Toda la colaboración con la Justicia, todo mi apoyo al presidente Zapatero y a la presunción de inocencia», ha aseverado de forma tajante el jefe del Ejecutivo, quien ha precisado que este posicionamiento se produce tras haber procedido a la lectura del auto dictado por el juez instructor y tras conocer los detalles contenidos en el sumario de la causa.

Por otro lado, respecto a las diligencias judiciales practicadas en la sede socialista de Ferraz, las cuales dieron comienzo a primera hora de este miércoles, Pedro Sánchez ha querido matizar la naturaleza de las mismas. El presidente ha recalcado formalmente que la actuación de los agentes responde a un requerimiento de información y no a un registro propiamente dicho.

A pesar de la precisión terminológica, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que no es su intención restar importancia a los hechos investigados en los tribunales. «No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación y por tanto lo que sí que le puedo trasladar es la total colaboración con la Justicia», ha afirmado ante los periodistas. En referencia específica al denominado caso Leire Díez, que origina estas pesquisas en la SEPI, Sánchez ha recordado que las determinaciones políticas pertinentes ya fueron adoptadas por el partido en su momento, concretamente hace más de un año, concluyendo su intervención con una petición expresa de prudencia: «Respetemos a la Justicia».