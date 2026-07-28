España ha tratado a más de 177.000 personas con antivirales de acción directa desde 2015 y mantiene una de las prevalencias de hepatitis C activa más bajas del mundo. El desafío para completar su eliminación como problema de salud pública consiste ahora en diagnosticar a quienes desconocen que tienen la infección y recuperar a los pacientes que quedaron fuera del seguimiento sanitario.

España se encuentra ante la posibilidad real de eliminar la hepatitis C como problema de salud pública antes de 2030. Los últimos datos oficiales reflejan el impacto de una década de tratamientos, cribado y coordinación sanitaria, pero también muestran que la etapa final será probablemente la más compleja.

Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, un total de 177.276 pacientes recibieron antivirales de acción directa en España. El 94,72 % presentó una respuesta viral sostenida doce semanas después de finalizar el tratamiento, el indicador utilizado para confirmar la curación de la infección.

La Organización Mundial de la Salud señala que estos medicamentos pueden curar a más del 95 % de las personas con hepatitis C. Son tratamientos orales, de corta duración y con menos efectos adversos que las terapias empleadas anteriormente.

Una infección que puede avanzar sin causar síntomas

La hepatitis C es una infección provocada por un virus que afecta al hígado. Puede aparecer de manera aguda o convertirse en una enfermedad crónica capaz de provocar cirrosis, cáncer hepático y otras complicaciones graves.

Uno de los principales obstáculos para su eliminación es que muchas personas no presentan síntomas durante años. Esto permite que la infección avance silenciosamente hasta que el daño hepático ya se encuentra en una fase más avanzada.

El virus se transmite principalmente mediante el contacto con sangre infectada, por ejemplo, al compartir material de inyección o por la utilización de instrumental que no haya sido esterilizado correctamente. También puede transmitirse durante determinadas prácticas sexuales con exposición a sangre. No se contagia al abrazar, besar, compartir alimentos o mantener un contacto cotidiano con una persona infectada.

A diferencia de la hepatitis B, actualmente no existe una vacuna eficaz contra la hepatitis C. La prevención, el diagnóstico temprano y el acceso rápido al tratamiento son, por tanto, las principales herramientas para frenar la transmisión y evitar daños irreversibles.

España ha reducido la hepatitis C activa al 0,14 %

La prevalencia estimada de hepatitis C activa en España se situó en el 0,14 % de la población en 2022. Al excluir los grupos con exposiciones o situaciones de mayor riesgo, el porcentaje estimado en la población general descendía hasta el 0,12 %.

Estos resultados colocan al país en una posición avanzada, aunque no significan que la enfermedad haya desaparecido. El informe de indicadores publicado por el Ministerio de Sanidad en julio de 2026 recoge una estimación de 15.856 personas con hepatitis C activa sin diagnosticar, basada en datos de 2019. La fracción no diagnosticada se calculó entonces en torno al 29 %.

Por este motivo, no resulta preciso afirmar que la mayoría de las personas que continúan infectadas desconocen su diagnóstico. Sí puede afirmarse que existe un grupo relevante de población sin detectar, al que se suman pacientes previamente diagnosticados que no iniciaron el tratamiento o abandonaron el circuito asistencial.

El último gran reto: buscar a los pacientes

Durante los primeros años del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, el esfuerzo se concentró en garantizar el acceso universal a los nuevos antivirales y tratar a las personas que ya estaban identificadas.

La prioridad ha cambiado. El sistema sanitario necesita adoptar una estrategia más proactiva para localizar infecciones no diagnosticadas, revisar antiguos resultados positivos y recuperar a quienes no llegaron a una consulta especializada o no comenzaron el tratamiento.

La Guía de cribado del Ministerio de Sanidad prioriza las pruebas en personas con factores de riesgo y en poblaciones vulnerables. El objetivo es vincular cada diagnóstico positivo con el seguimiento clínico y evitar que el paciente se pierda entre la realización de la prueba, la confirmación de la infección activa y el comienzo de la medicación.

Qué es el diagnóstico de la hepatitis C en un solo paso

Una de las herramientas más importantes es el denominado diagnóstico en un solo paso. Cuando una primera prueba detecta anticuerpos frente al virus, el laboratorio utiliza la misma muestra para comprobar automáticamente si existe una infección activa.

Este sistema evita que el paciente tenga que regresar para una segunda extracción de sangre y reduce el riesgo de que abandone el proceso antes de recibir un diagnóstico definitivo.

El informe de seguimiento publicado por Sanidad en julio de 2026, elaborado con datos de 2024, señala que las 15 comunidades y ciudades autónomas que respondieron al cuestionario declararon disponer de diagnóstico en un solo paso, aunque con distintos niveles de cobertura. Aragón y Navarra comunicaron una cobertura del 100 %, mientras Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia y Murcia la situaron por encima del 95 %.

Búsquedas en las historias clínicas para recuperar casos

Otra estrategia consiste en revisar los registros sanitarios para localizar personas que tuvieron una prueba positiva, pero de las que no consta un seguimiento posterior o el inicio del tratamiento.

Doce de los territorios participantes en el informe declararon realizar alguna forma de búsqueda activa de estos pacientes. Sin embargo, la cobertura y la frecuencia de las revisiones no eran homogéneas en todo el país.

El documento también revela áreas de mejora. Solo Aragón, Madrid y Murcia habían implantado alertas en la historia clínica electrónica para recordar a los profesionales sanitarios la conveniencia de realizar el cribado. Once territorios informaron de medidas destinadas a simplificar la atención y evitar múltiples derivaciones.

Estos datos muestran que España dispone de las herramientas necesarias, pero todavía debe garantizar que se apliquen con la misma intensidad en todas las comunidades autónomas.

Acercar las pruebas a las personas más vulnerables

La fase final de la eliminación exige llegar a colectivos que pueden encontrar dificultades para acudir a los centros sanitarios, entre ellos personas sin hogar, usuarios de drogas inyectadas, internos en instituciones penitenciarias y pacientes con otras infecciones o situaciones de vulnerabilidad.

Las pruebas rápidas, los equipos móviles, los programas comunitarios y la posibilidad de diagnosticar y tratar fuera de las consultas hospitalarias tradicionales pueden reducir estas barreras.

La OMS recomienda simplificar y descentralizar la atención, permitiendo que profesionales capacitados realicen las pruebas y el seguimiento en atención primaria, centros de reducción de daños y prisiones.

El objetivo mundial para 2030

La OMS pretende eliminar las hepatitis víricas como amenaza para la salud pública en 2030. Las metas incluyen reducir en un 90 % las nuevas infecciones crónicas y en un 65 % las muertes relacionadas con estas enfermedades. En Europa también se plantea diagnosticar al 90 % de las personas infectadas y tratar al 80 % de quienes necesiten tratamiento.

El Día Mundial contra la Hepatitis se celebra cada 28 de julio. La campaña de 2026 utiliza el lema “Hepatitis: derribemos las barreras” y pide eliminar los obstáculos que impiden el acceso a la prevención, las pruebas, el tratamiento y la atención sanitaria.

España ya ha demostrado que puede tratar y curar la hepatitis C a gran escala. Su éxito definitivo dependerá ahora de localizar a las personas que todavía permanecen sin diagnosticar, reducir las diferencias territoriales y conseguir que ningún resultado positivo quede sin seguimiento.