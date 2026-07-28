Un proyecto europeo desarrolla Mentina, una aplicación de salud mental diseñada para facilitar el seguimiento diario y la autogestión de los síntomas depresivos. La herramienta ofrece contenidos y recomendaciones adaptadas al estado del usuario, aunque todavía se encuentra en fase de evaluación clínica y no pretende sustituir la atención de psicólogos y psiquiatras.

La depresión es un trastorno complejo que puede evolucionar de manera diferente en cada persona. Los cambios en el sueño, el estado de ánimo, la actividad física o las relaciones sociales pueden ser señales relevantes, pero no siempre resultan fáciles de identificar durante las consultas médicas periódicas.

Para mejorar ese seguimiento se ha desarrollado Mentina, una aplicación móvil que permite registrar de forma continuada información relacionada con la salud mental y ofrecer recursos de autogestión adaptados a las necesidades de cada usuario.

La herramienta forma parte de MENTBEST, un proyecto financiado por la Unión Europea que trabaja en nuevas intervenciones para proteger la salud mental y prevenir el agravamiento de los síntomas depresivos. La aplicación será evaluada durante doce meses en España, Alemania y Dinamarca.

Cómo funciona la aplicación Mentina

Mentina plantea al usuario controles periódicos sobre su estado de ánimo, bienestar, sueño y actividad cotidiana. A partir de esta información, la plataforma puede facilitar materiales psicoeducativos, ejercicios breves y recomendaciones de autocuidado.

El objetivo es que la persona pueda observar la evolución de sus síntomas, identificar cambios relevantes y adoptar medidas antes de que se produzca un empeoramiento significativo.

La aplicación incluye seguimiento diario, información sobre salud mental y sugerencias conductuales adaptadas al estado y los objetivos del usuario. Algunas funciones también pueden utilizar, con autorización previa, datos recogidos por el teléfono móvil, como el número de pasos o determinados patrones de uso.

Esta personalización resulta especialmente importante porque un mismo cambio puede tener significados diferentes dependiendo de cada paciente. Dormir más horas, por ejemplo, podría reflejar una mejoría en una persona, pero en otra podría estar asociado con una mayor apatía, aislamiento o pérdida de actividad.

Una ayuda para detectar señales de empeoramiento

Uno de los propósitos de Mentina es ayudar a reconocer señales tempranas relacionadas con una posible recaída o con el agravamiento de los síntomas depresivos.

Cuando la información registrada muestra cambios preocupantes, la herramienta puede recomendar al usuario que solicite atención profesional. De esta manera, se busca facilitar una intervención más temprana y evitar que la persona espere hasta encontrarse en una situación de mayor gravedad.

Mentina no está planteada como una terapia autónoma ni como un sustituto de las consultas médicas. Sus desarrolladores la presentan como un recurso complementario para reforzar el seguimiento y la capacidad de autogestión de personas con síntomas depresivos, ansiedad o antecedentes de depresión.

Una alternativa frente a los consejos genéricos de la inteligencia artificial

El desarrollo de herramientas especializadas en salud mental también responde al creciente uso de asistentes de inteligencia artificial para buscar consejos emocionales.

Estos sistemas pueden proporcionar respuestas generales, pero no conocen necesariamente el diagnóstico, los antecedentes clínicos ni las circunstancias particulares de cada persona. Además, una respuesta aparentemente comprensiva no equivale a una evaluación realizada por un profesional sanitario.

Mentina pretende diferenciarse mediante contenidos preparados por especialistas, materiales basados en conocimientos clínicos y un sistema de seguimiento estructurado.

El proyecto contempla el desarrollo futuro de modelos predictivos y funciones de aprendizaje automático. No obstante, los responsables de MENTBEST han explicado que la inteligencia artificial no fue incorporada como elemento variable dentro del ensayo actual, debido a las exigencias regulatorias: un algoritmo que cambie durante el estudio tendría que evaluarse posteriormente de manera independiente.

Un ensayo clínico con 660 participantes europeos

La utilidad de la aplicación está siendo analizada mediante un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado en España, Alemania y Dinamarca.

El estudio tiene previsto incluir a 660 participantes, que serán seguidos durante doce meses. Podrán participar personas adultas con síntomas depresivos actuales o que hayan sufrido uno o más episodios de depresión anteriormente.

Los investigadores compararán el seguimiento mediante la aplicación y sus mensajes automáticos con un sistema de evaluación móvil sin las mismas funciones de apoyo. Entre los aspectos que se analizarán se encuentran la evolución de los síntomas depresivos, la ansiedad, el estrés, la calidad de vida, el uso de los servicios sanitarios, la facilidad de utilización y los posibles efectos negativos.

En España, la aplicación del ensayo corresponde al Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, mientras que los otros centros participantes se encuentran en Alemania y Dinamarca.

Mentina busca avanzar hacia su evaluación como producto sanitario

Además de analizar su efectividad, el proyecto prepara la aplicación para avanzar en el proceso de aprobación como producto sanitario.

Este procedimiento exige demostrar que la herramienta cumple requisitos relacionados con la seguridad, la protección de los datos, la utilidad clínica y el funcionamiento previsto.

Los resultados del ensayo servirán para optimizar la aplicación y determinar si realmente contribuye a mejorar la autogestión de los síntomas depresivos. Hasta que finalice el estudio y se publiquen sus conclusiones, no puede afirmarse que la herramienta tenga una eficacia clínica demostrada.

La atención temprana, clave frente a la depresión

Los responsables del proyecto destacan que reconocer los cambios de forma temprana puede ayudar a las personas a buscar apoyo antes de llegar a una situación límite.

Las aplicaciones de salud mental podrían complementar la atención presencial, especialmente en sistemas sanitarios con dificultades para mantener un contacto continuo con todos los pacientes. Sin embargo, su utilidad dependerá de la calidad de los contenidos, la protección de la privacidad y la evidencia obtenida mediante investigaciones rigurosas.

Mentina continúa en fase de investigación y no sustituye el diagnóstico, el tratamiento ni el seguimiento de un profesional de la salud mental. Ante un empeoramiento de los síntomas, pensamientos de autolesión o una situación de riesgo, se debe solicitar atención profesional urgente y recurrir a los servicios oficiales de emergencias.