Vox ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación de la nueva licencia estatal de TDT a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo (SIETE). La acción judicial cuestiona el procedimiento seguido por el Gobierno, aunque por ahora no implica la retirada automática de la licencia ni modifica el estreno de La Séptima, anunciado para el 5 de noviembre de 2026.

La licencia del nuevo canal de televisión La Séptima llega a los tribunales. Vox ha recurrido ante la Audiencia Nacional el acuerdo del Consejo de Ministros que adjudicó a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL una señal de televisión digital terrestre de cobertura nacional.

La formación sostiene que el procedimiento vulneró los principios que deben regir las adjudicaciones y concesiones públicas. En su escrito inicial solicita que la Audiencia Nacional reclame el expediente administrativo para poder presentar posteriormente la demanda completa y desarrollar los argumentos jurídicos de la impugnación.

El recurso abre una batalla judicial alrededor del nuevo canal, pero no supone por sí mismo que La Séptima haya perdido la licencia. La cadena continúa preparando su lanzamiento para el próximo otoño mientras el tribunal inicia la tramitación del procedimiento.

¿Qué reclama Vox contra la licencia de La Séptima?

El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que publicó el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 26 de mayo de 2026.

Vox considera que la resolución no se ajusta a Derecho y cuestiona el modo en que se produjo la adjudicación. La formación todavía deberá formalizar la demanda una vez que la Audiencia Nacional reciba y ponga a disposición de las partes el expediente administrativo.

En esa siguiente fase deberán conocerse con mayor precisión los motivos concretos de la impugnación y las partes afectadas podrán presentar sus alegaciones.

Por este motivo, resulta más preciso hablar de un recurso judicial contra la adjudicación que de una revocación inmediata de la licencia. La decisión final corresponderá a la Audiencia Nacional y podría ser recurrida posteriormente por las partes, dependiendo del contenido de la resolución.

El recurso no suspende automáticamente la licencia

La presentación de un recurso contencioso-administrativo no paraliza automáticamente el acto impugnado. Para detener provisionalmente la adjudicación sería necesaria la adopción de una medida cautelar por parte del tribunal.

La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa permite solicitar medidas cautelares cuando sean necesarias para garantizar que una futura sentencia pueda ejecutarse. El tribunal debe valorar los intereses enfrentados y los posibles perjuicios para las partes o para el interés general.

Con la información conocida hasta ahora, no se ha comunicado una resolución judicial que suspenda la licencia o impida a SIETE continuar con la puesta en marcha del canal.

La Séptima mantiene, por tanto, su calendario previsto mientras avanza el procedimiento judicial. Una eventual modificación dependería de que la Audiencia Nacional aprobara una medida cautelar o dictara posteriormente una sentencia que afectara a la adjudicación.

El Gobierno adjudicó la licencia a SIETE en mayo

El Consejo de Ministros concedió oficialmente la licencia a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo el 26 de mayo de 2026. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 6 de junio.

La autorización permite explotar un canal nacional en abierto dentro del múltiple digital MPE5. La licencia incluye también los compromisos presentados por la empresa en su oferta y la correspondiente concesión para utilizar el espacio radioeléctrico necesario.

El concurso había sido convocado en octubre de 2025 y contó con dos candidaturas: una presentada por Mediaset España y otra por SIETE. La Mesa de Evaluación examinó las propuestas y elevó al Gobierno una recomendación favorable a la segunda compañía.

La duración prevista de la licencia es de 15 años, con posibilidad de renovación por otro periodo equivalente cuando se cumplan los requisitos legales establecidos.

La Séptima mantiene su estreno para el 5 de noviembre

La empresa adjudicataria ha anunciado que el nuevo canal comenzará sus emisiones el 5 de noviembre de 2026 bajo la marca comercial La Séptima.

El proyecto se presenta como una televisión nacional en abierto centrada especialmente en la actualidad, la programación en directo y los contenidos informativos.

El estreno coincidirá con una nueva fase de la transformación tecnológica de la TDT en España. Ese día está previsto que comience la implantación del sistema DVB-T2 y se reorganice parte del espacio radioeléctrico utilizado por los canales nacionales.

La transición puede obligar a numerosos hogares a resintonizar sus televisores. La disponibilidad concreta de los canales dependerá de la configuración de cada aparato, la antena colectiva y la adaptación técnica de las instalaciones.

Qué puede ocurrir ahora con La Séptima

El primer paso será la admisión y tramitación del recurso por la Audiencia Nacional. Después, la Administración deberá remitir el expediente relacionado con el concurso y Vox podrá formalizar la demanda con sus argumentos completos.

A partir de ese momento, tanto la Administración como la empresa adjudicataria podrán defender la legalidad del procedimiento. El tribunal tendrá que analizar el concurso, los criterios de evaluación aplicados y las razones que llevaron a seleccionar la propuesta de SIETE.

Los escenarios principales son que el recurso sea desestimado y la adjudicación se mantenga, que se estime total o parcialmente o que se adopte alguna medida cautelar mientras se resuelve el fondo del asunto.

Estos procedimientos pueden prolongarse durante meses, por lo que el recurso no significa necesariamente que exista una resolución antes de la fecha anunciada para el estreno.

La Séptima continúa trabajando en su lanzamiento

Mientras avanza el frente judicial, la promotora del canal continúa preparando su programación y estructura técnica para comenzar a emitir en noviembre.

El proyecto pretende incorporarse a un mercado televisivo dominado por RTVE, Atresmedia y Mediaset, con una propuesta apoyada en la actualidad, el directo y la distribución de contenidos a través de distintas pantallas.

La nueva cadena tendrá que competir por la audiencia y la inversión publicitaria con los canales nacionales ya consolidados. Su llegada supondrá además la aparición de un nuevo operador generalista en la televisión española en abierto.