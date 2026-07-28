‘De Viernes’ interrumpirá temporalmente sus nuevas emisiones después del programa del 31 de julio. Telecinco cubrirá su franja nocturna de agosto con reposiciones de los mejores momentos, mientras que ‘De lunes a viernes’ continuará en las tardes con un horario ampliado.

Telecinco prepara un cambio importante en su programación de agosto. ‘De Viernes’, el programa de crónica social presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, hará una pausa estival después de la entrega de esta semana.

El último programa nuevo antes de las vacaciones está previsto para el viernes 31 de julio de 2026. Desde el 7 de agosto, la cadena recurrirá a recopilatorios y reposiciones con algunos de los contenidos más destacados del formato, según la información adelantada por El Televisero.

La interrupción afectará únicamente a la edición nocturna. Su versión diaria, ‘De lunes a viernes’, seguirá formando parte de la parrilla vespertina de Telecinco durante agosto y ampliará su duración tras la cancelación de otro de los formatos estrenados este verano.

¿Cuándo deja de emitirse ‘De Viernes’?

La última entrega inédita de esta etapa se emitirá el viernes 31 de julio, previsiblemente en su horario habitual de máxima audiencia.

A partir del viernes siguiente, 7 de agosto, Telecinco mantendrá el espacio reservado al programa, pero sin ofrecer nuevas entrevistas ni debates en directo. La cadena apostará por redifusiones que reunirán algunos de los momentos más destacados de los últimos meses.

Por tanto, no se trata de una cancelación definitiva. Es un parón temporal similar al realizado por el formato durante anteriores periodos vacacionales.

La página oficial de Telecinco mantiene ‘De Viernes’ como uno de sus programas de actualidad y confirma a Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente de su cuarta temporada.

¿Cuándo volverá ‘De Viernes’ a Telecinco?

La previsión es que ‘De Viernes’ regrese en septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada televisiva. Sin embargo, todavía no se ha comunicado públicamente una fecha concreta para su vuelta.

La duración del descanso podría depender de la organización definitiva de la parrilla y del funcionamiento de las reposiciones durante agosto. Hasta que Telecinco anuncie oficialmente su programación de septiembre, el día exacto del regreso permanece pendiente de confirmación.

El programa continuará disponible a través de Mediaset Infinity, donde los espectadores pueden recuperar sus entregas y contenidos anteriores.

‘De lunes a viernes’ continuará durante todo agosto

El parón de la edición semanal no afectará a ‘De lunes a viernes’, el magacín diario de crónica social estrenado por Telecinco el pasado 6 de julio.

El espacio comenzó sus emisiones a las 18:15 horas, presentado también por Beatriz Archidona y Santi Acosta y producido como una extensión de la marca ‘De Viernes’.

Desde el lunes 3 de agosto, el programa adelantará su inicio a las 17:45 horas y se prolongará hasta las 20:00, aumentando su duración en aproximadamente media hora.

Esta ampliación llega después de que Telecinco decidiera cancelar ‘Amor… o lo que surja’, el programa de citas presentado por Carlos Lozano, debido a sus discretos resultados de audiencia.

Así quedarán las tardes de Telecinco desde agosto

La retirada del programa de Carlos Lozano obligará a Telecinco a reorganizar su franja vespertina. Desde el 3 de agosto, la programación quedará distribuida de la siguiente manera:

15:55 horas: ‘El verano se mueve’.

‘El verano se mueve’. 17:45 horas: ‘De lunes a viernes’.

‘De lunes a viernes’. 20:00 horas: ‘¡Allá tú!’.

‘El verano se mueve’ ampliará su presencia en pantalla y ocupará parte del hueco dejado por el espacio de citas. Después, ‘De lunes a viernes’ ganará media hora y entregará el testigo al concurso presentado por Juanra Bonet.

Beatriz Archidona y Santi Acosta mantendrán su presencia diaria

Aunque la edición nocturna descanse, Beatriz Archidona y Santi Acosta continuarán vinculados a las tardes de Telecinco durante agosto.

La cadena podría alternar la presencia de ambos conductores para facilitar sus vacaciones, aunque la organización concreta de las sustituciones no ha sido comunicada oficialmente.

‘De lunes a viernes’ mantiene la fórmula de actualidad y crónica social de su programa principal, con noticias de famosos, entrevistas, conexiones en directo y una mesa de colaboradores.

Telecinco apuesta por las reposiciones durante agosto

La decisión de sustituir las nuevas entregas por recopilatorios permite a Telecinco reducir el número de producciones en directo durante uno de los meses con menor consumo televisivo del año.

No es la primera vez que la cadena utiliza esta estrategia con ‘De Viernes’. En agosto de 2025 también cubrió el hueco del programa con reposiciones después de que sus presentadores se despidieran temporalmente de la audiencia.

La pausa permitirá descansar al equipo que trabaja en las dos versiones del formato y preparar las nuevas entregas de la temporada de otoño.

Nota importante: Las fechas y horarios de televisión pueden modificarse por decisiones de programación o acontecimientos de última hora. La emisión del último programa, las reposiciones de agosto y la fecha de regreso deben comprobarse en la guía oficial de Telecinco y en los canales de Mediaset España.