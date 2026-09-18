La temporada del baloncesto español arranca este fin de semana con la disputa de la Supercopa Endesa 2026, un torneo en formato de final a cuatro que se celebrará en el Pabellón Municipal de Deportes de Badalona. La competición reunirá al Asisa Joventut en calidad de conjunto anfitrión, al Kosner Baskonia como campeón de la Copa del Rey, al Barcelona como subcampeón de la Liga Endesa y al Valencia Basket como vigente campeón de la Liga Endesa y actual defensor del título tras alzarse con el trofeo en la edición de 2025. Las semifinales tendrán lugar el sábado 19 de septiembre, mientras que el partido decisivo por el título se celebrará el domingo 20 de septiembre.

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La primera semifinal se jugará el sábado 19 de septiembre a partir de las 18:00 horas y enfrentará al Asisa Joventut con el Kosner Baskonia. El equipo catalán, ganador del torneo en los años 1985 y 1986, buscará el pase a la final ante el conjunto vitoriano, entidad que logró alzarse con este trofeo de forma consecutiva entre 2005 y 2008. Ambos clubes abrirán el calendario oficial de enfrentamientos en el recinto de Badalona para determinar al primer finalista del certamen.

Segunda semifinal, fecha de la final y retransmisión televisiva

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La segunda semifinal de la Supercopa de España se disputará el mismo sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas entre el Barcelona y el Valencia Basket. El choque reedita el enfrentamiento entre los dos últimos finalistas de la Liga Endesa, competición en la que el cuadro ‘taronja’ se proclamó campeón hace unos meses y que recientemente ha anunciado el fichaje del jugador Nikola Mirotic. Los dos vencedores de los cruces del sábado se medirán en la gran final, programada para el domingo 20 de septiembre a las 19:00 horas.

Calendario y horarios de la Supercopa de España de baloncesto 2026:

Sábado 19 de septiembre (Semifinal 1 – 18:00 horas): Asisa Joventut – Kosner Baskonia

Asisa Joventut – Kosner Baskonia Sábado 19 de septiembre (Semifinal 2 – 21:00 horas): Valencia Basket – Barcelona

Valencia Basket – Barcelona Domingo 20 de septiembre (Final – 19:00 horas): Vencedor Semifinal 1 – Vencedor Semifinal 2

Todos los encuentros pertenecientes a esta edición de la Supercopa de España de baloncesto 2026 se podrán seguir en directo a través de la plataforma DAZN, operador encargado de la retransmisión televisiva del torneo que marca el inicio de las competiciones oficiales de baloncesto en el ámbito nacional.