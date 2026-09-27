27 de septiembre de 2026. La jornada 5 de la Primera Federación (grupo 2) dejó cuatro partidos; el más tardío fue Europa 1 – 0 Rayo Majadahonda, decidido por un autogol de J. Duran en el 90+4′.

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Marcadores de la jornada 5

Europa 1 – 0 Rayo Majadahonda (J. Duran [90+4′, p.p.])

(J. Duran [90+4′, p.p.]) Antequera 2 – 0 Real Jaén (D. Ilahude [69′]; A. Zarzana [90+2′]); penaltis fallados: Luismi Gutierrez (Antequera)

(D. Ilahude [69′]; A. Zarzana [90+2′]); penaltis fallados: Luismi Gutierrez (Antequera) Teruel 1 – 1 Huesca (H. Albisua [38′]; A. Juarez [76′])

(H. Albisua [38′]; A. Juarez [76′]) Real Madrid Castilla 1 – 2 Alcorcón (P. Fortuny [12′, p.]; A. Mayorga [39′]; E. Aparicio [45+1′])

Duelos destacados

Europa obtuvo la victoria más tardía con el autogol de J. Duran en el 90+4′.

En Antequera 2 – 0 Real Jaén, el equipo local rompió la igualada con el tanto de D. Ilahude en el 69′ y sentenció en el 90+2′ con gol de A. Zarzana. Según los datos disponibles, hubo un penalti fallado por Luismi Gutierrez (Antequera), que pudo haber cambiado el ritmo del encuentro.

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Teruel y Huesca firmaron tablas: H. Albisua marcó en el 38′ y A. Juarez igualó en el 76′.

En el partido entre Real Madrid Castilla y Alcorcón, P. Fortuny adelantó al Castilla en el 12′ de penalti (p.), pero la reacción visitante llegó antes del descanso con A. Mayorga en el 39′ y E. Aparicio en el 45+1′, que certificaron la remontada.

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