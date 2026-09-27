27 de septiembre de 2026 — Jornada 7 de Segunda División: Valladolid (3-1 a Córdoba), Almería (1-0 en Mallorca), Burgos (1-0 a Eldense), Eibar (3-2 a Las Palmas) y Oviedo (2-0 al Sporting) lograron las cinco victorias disputadas el domingo.

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Marcadores de la jornada 7

Valladolid 3 – 1 Córdoba

Mallorca 0 – 1 Almería

Burgos 1 – 0 Eldense

Eibar 3 – 2 Las Palmas

Oviedo 2 – 0 Sporting de Gijón

Duelos destacados

Eibar y Las Palmas ofrecieron un partido abierto que se decidió por 3-2 en los instantes finales.

Oviedo confirmó su solidez con un 2-0 frente al Sporting de Gijón. Burgos firmó una victoria corta pero valiosa por 1-0 ante el Eldense. Valladolid superó claramente a Córdoba (3-1) y Almería ganó fuera de casa por 0-1 en Mallorca.

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La jornada deja a los equipos en lucha por posiciones de ascenso y por la permanencia; la próxima fecha será determinante para confirmar tendencias.

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