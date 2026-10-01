VOX Ceuta ha expresado su descontento con la gestión del Gobierno del PP respecto a la seguridad y limpieza de los parques infantiles, que consideran insuficiente tras dos meses de una invasión. Según la fuente, Ana BelenCfC afirmó que desde el primer momento se debió asegurar la no ocupación de estas áreas por los invasores.

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