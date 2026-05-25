Luis de la Fuente ha desvelado la lista definitiva en el ‘Espacio Movistar’. Joan García, Pubill, Eric y Víctor Muñoz son las grandes novedades de una convocatoria con ocho azulgranas y sin ningún jugador del Real Madrid.

A solo 17 días de que ruede el balón en la gran cita mundialista y a 21 del debut oficial frente a Cabo Verde, se ha acabado el misterio. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha anunciado la criba final, reduciendo la prelista de 55 nombres a los 26 futbolistas definitivos que buscarán la segunda estrella para España.

El anuncio tuvo lugar a las 12:30 horas en el madrileño ‘Espacio Movistar/Edificio Telefónica’, ante una enorme expectación que congregó a más de 100 periodistas. La puesta en escena contó con un narrador de lujo: su majestad el rey Felipe VI, encargado de poner voz al vídeo oficial de la presentación.

Las grandes sorpresas y el «efecto Barça»

Aunque el bloque grueso de la selección (unos 20 jugadores) estaba más que definido desde hace semanas, las seis plazas restantes han deparado grandes novedades:

En la portería: Se confirma la presencia de Joan García como tercer guardameta junto a los indiscutibles Unai Simón y David Raya. Álex Remiro se cae finalmente de la lista debido a las molestias físicas que arrastraba.

Se confirma la presencia de como tercer guardameta junto a los indiscutibles Unai Simón y David Raya. Álex Remiro se cae finalmente de la lista debido a las molestias físicas que arrastraba. En defensa y medio campo: Pubill y Eric García logran certificar su billete mundialista. Además, se confirma el regreso definitivo de Gavi , plenamente recuperado y en un gran estado de forma en el tramo final del curso.

y logran certificar su billete mundialista. Además, se confirma el regreso definitivo de , plenamente recuperado y en un gran estado de forma en el tramo final del curso. En la delantera: La gran recompensa se la lleva Víctor Muñoz, que ve premiada su excelente campaña en Osasuna a pesar de haber terminado la temporada entre algodones.

El dato: El FC Barcelona se convierte en la base de la Selección aportando un total de 8 futbolistas. Por el contrario, la nota llamativa la pone el Real Madrid, que no cuenta con ningún representante en la lista definitiva de 26.

Plan de ruta hacia la estrella

El cuerpo técnico asume que, al tratarse de un Mundial especialmente largo, los primeros partidos se gestionarán casi como una «minipretemporada» para terminar de rodar al bloque. El calendario inmediato de la Selección ya está fijado:

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Inicio de la concentración: Este fin de semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. 4 de junio: Primer partido amistoso contra Irak en A Coruña. 5 de junio: Viaje a Norteamérica (cuartel general en Chattanooga). 9 de junio: Último test preparatorio contra Perú en Puebla (México). Fase de Grupos: España iniciará su andadura oficial ante Cabo Verde, midiéndose posteriormente a Arabia Saudí y Uruguay.

La lista definitiva de 26 convocados

Porteros

Unai Simón (Athletic)

David Raya (Arsenal)

Joan García (Barcelona)

Defensa

Pedro Porro (Tottenham)

Marcos Llorente (Atlético)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Pubill (Atlético)

Aymeric Laporte (Athletic)

Eric García (Barcelona)

Alejandro Grimaldo (Leverkusen)

Marc Cucurella (Chelsea)

Centrocampistas

Rodrigo Hernández (M. City)

Martín Zubimendi (Arsenal)

Gavi (Barcelona)

Dani Olmo (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Mikel Merino (Arsenal)

Álex Baena (Atlético)

Delanteros

Lamine Yamal (Barcelona)

Ferran Torres (Barcelona)

Yéremy Pino (Crystal Palace)

Nico Williams (Athletic)

Víctor Muñoz (Osasuna)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Borja Iglesias (Celta)

(Nota: Los jóvenes Sergio Gómez, Jon Martin, Beñat Turrientes, Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román y Gonzalo formarán el grupo de apoyo en Las Rozas durante los primeros entrenamientos).