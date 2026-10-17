El conjunto rojiblanco afronta un exigente duelo a domicilio este sábado 17 de octubre a las 14:00 horas tras su reciente compromiso europeo, mientras el equipo blanquiazul busca hacer valer el factor local

La competición oficial del campeonato doméstico de Primera División encara un nuevo compromiso de máxima exigencia con el enfrentamiento que medirá al Real Club Deportivo Espanyol y al Atlético de Madrid. El combinado madrileño afronta este desplazamiento a la capital catalana en el marco de la novena jornada de LaLiga EA Sports, con el objetivo de sumar tres puntos vitales lejos del estadio Metropolitano. Por su parte, la escuadra blanquiazul se prepara para recibir al conjunto visitante sobre el césped del RCDE Stadium, en una cita que pondrá a prueba la solidez de ambos equipos en este tramo inicial del calendario liguero.

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Horario del encuentro entre el Espanyol – Atlético de Madrid

El calendario oficial de la competición ha fijado la disputa de este partido para la jornada del sábado 17 de octubre, quedando establecido el inicio sobre el terreno de juego a partir de las 14:00 horas. Este horario de mediodía obligará a ambas plantillas a preparar la cita con un margen de tiempo ajustado. En el caso de la escuadra visitante, este factor adquiere mayor relevancia debido al desgaste acumulado tras su reciente compromiso continental, ya que los rojiblancos llegan a este duelo liguero tras haber logrado una victoria frente al Manchester United en la UEFA Champions League disputada el pasado martes. Los aficionados y seguidores de ambos conjuntos tienen marcada esta cita en sus agendas dentro de un fin de semana repleto de duelos clave en la máxima categoría del balompié nacional.

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Dónde ver el partido por tv

El partido correspondiente a la novena jornada del campeonato doméstico se podrá seguir a través del canal DAZN LaLiga. Del mismo modo, la señal televisiva estará disponible también mediante las diferentes plataformas de televisión que incluyen este canal en su oferta de contenidos, tales como Movistar Plus+ y Orange TV, facilitando el acceso a la cobertura completa del choque liguero para todos los abonados habilitados.

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