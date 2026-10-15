El conjunto dirigido por Pedro Martínez afronta un nuevo compromiso continental en casa tras su victoria ante el Armani Milán, mientras la escuadra francesa busca dar la sorpresa en Madrid

El Real Madrid disputa este jueves un nuevo encuentro correspondiente a la máxima competición continental de baloncesto, recibiendo al ASVEL Villeurbanne en el WiZink Center. El conjunto blanco llega a esta cita de la Euroliga con la moral reforzada después de firmar una brillante y trabajada victoria a domicilio frente al Armani Milán por un marcador de 89 a 98. La escuadra dirigida por Pedro Martínez busca hacer valer su profundidad de plantilla y su fortaleza como local para continuar escalando posiciones en la clasificación general de la competición europea, todo ello a pesar de tener que lidiar con contratiempos sensibles en su rotación, como es el caso de la baja de larga duración del jugador Gabriel Deck.

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Por su parte, el ASVEL Villeurbanne visita la cancha madridista con la ambición de dar la campanada y poner a prueba la solidez del conjunto español. El equipo francés afronta este exigente duelo europeo con la absoluta exigencia de mantener un elevado nivel de intensidad defensiva a lo largo de los cuarenta minutos reglamentarios y minimizar el impacto exterior de los jugadores locales, tratando de aprovechar cualquier resquicio para sumar un triunfo de prestigio en su travesía por el continente. El partido entre el Real Madrid y el ASVEL Villeurbanne se disputará este jueves a partir de las 21:00 horas.

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Cómo ver en directo el partido de Euroliga en España

Los aficionados y seguidores del baloncesto que deseen seguir en directo las evoluciones de este encuentro de la máxima competición continental podrán hacerlo a través de los canales oficiales de retransmisión. El enfrentamiento entre el conjunto madridista y la escuadra francesa se podrá seguir en directo por televisión e internet en España a través de la plataforma Movistar Plus+.

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El bloque madridista confía en mantener las buenas sensaciones exhibidas en su anterior desplazamiento, donde destacó de forma notable una extraordinaria dirección coral de juego orquestada desde la posición de bases por Theo Maledon, Andrés Feliz y Facundo Campazzo. La aportación de estos directores de juego será clave para que los locales controlen el ritmo del partido ante un rival francés que intentará disputar cada posesión en el parqué del recinto madrileño.